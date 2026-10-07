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Пума вдигна полицията на крак край Мюнхен: Издирват я с хеликоптер и дронове

07 октомври 2026, 20:20 часа 607 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пума вдигна полицията на крак край Мюнхен: Издирват я с хеликоптер и дронове

Мащабна операция по издирване е в ход след сигнал за възможно забелязана пума в района Нотцингер Моос в Обердинг, само на няколко километра от летището в Мюнхен, предаде Die Zeit. Хеликоптер и дронове претърсват района от въздуха, а на място са изпратени и полицейски патрули. До момента животното не е открито, съобщи говорител на полицията.

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Сигналът е подаден, след като човек заснел предполагаемата голяма котка. Според първоначалната оценка на експерт е възможно животното на кадрите действително да е пума, съобщиха местните власти в Ердинг.

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Произходът на животното също остава загадка. Властите посочват, че няма данни в района в момента да гостува цирк, който отглежда големи котки. Като предпазна мярка жителите са посъветвани да не оставят малки деца да играят без надзор и да не пускат кучетата си да се движат свободно. Всеки, който забележи животното или разполага с информация за местонахождението му, е призован да се свърже с полицията в Ердинг.

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Не всеки подобен сигнал завършва с откриването на хищник. През лятото на 2023 г. полицията в Бранденбург издирваше в продължение на около 30 часа животно, за което се предполагаше, че е лъвица. След повторен анализ на видеозаписите обаче беше установено, че най-вероятно става дума за дива свиня. Впоследствие издирването беше прекратено.

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Издирване Германия Пума избягало животно
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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