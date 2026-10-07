Заради скандал: Моуриньо оставя Мбапе на пейката в Реал Мадрид (ВИДЕО)

Последните дни донесоха много напрежение около Реал Мадрид. Жозе Моуриньо сам призна, че е забранил на играчите си да карат колела или ски, за да не се контузят. След това двама от футболистите на "кралете", единият от които е Килиан Мбапе, пуснаха публикации в социалните мрежи, на които се вижда как карат колело. А според медиите в Испания, Специалния може да остави Мбапе на скамейката след тези му своеволия.

Килиан Мбапе показа как кара колело

Килиан Мбапе се прибра в Мадрид, след като игра в пъврия мач на Франция в Лигата на нациите. Но според журналиста Маркос Бенито от "El Chiringuito", футболистът почти веднага е напуснал испанската столица и е отлетял за Париж. Не е ясно дали това му действие е съгласувано с ръководсвтото на "кралете". По-големият проблем дойде от това, че той пусна история в социалните мрежи, на която ясно се вижда, че кара колело. Напълно осъзнато дело, само дни, след като Моуриньо обяви, че на играчите това не им е позволено.

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Kylian Mbappé enjoying life and riding a bike through his neighborhood. ☀️🚴🏽 https://t.co/Ts2cJBMdUe — 10 (@Kylian) October 4, 2026

Жозе Моуриньо може да остави Мбапе на пейката

Според Пипи Естрада, отново от "El Chiringuito", Моуриньо е разговарял очи в очи с Мбапе след случката, като му е потърсил сметка за публикацията. Специалния е дал на суперзвездата да се разбере, че ще го защитава пред медиите, но това не означава, че ще го оправдава. Според Естрада иам вероятност нарастналото напрежение между двамата да доведе до това Жозе Моуриньо да остави Килиан Мбапе на скамейката в първия мач на Реал Мадрид след края на паузата за срещи на националните отбори - домакинство на Реал Мадрид на 10 октомври от 22:00 ч.

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