Трагедията в Черно море: Обследват с подводен дрон мястото, където потъна корабът със сирийски екипаж

Атаките с дронове срещу търговски кораби в нашата изключителна икономическа морска зона провокираха свикването на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. Повод за дискусията станаха инцидентите в Черно море и липсата на категорична информация за произхода на безпилотните апарати. „Службите работят по няколко хипотези. И тези хипотези са две: дали дроновете са руски, или дали дроновете са украински. Аз като министър на отбраната няма как да работя с хипотези. Аз работя с доказателствен материал”, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в „Интервюто в Новините на NOVA“.

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Според него към момента няма категорични доказателства от коя страна е дошла атаката. „Затова на Консултативния съвет по национална сигурност беше предложено да бъде обследван все още стоящият над вода кораб „Ейбъл“, да видим какви останки са останали, защото той има поражения освен в долната част, така и в надстройката”, обясни Стоянов.

Той коментира и инцидента с другия плавателен съд – „Алфа Отан”, който е потънал за броени минути, а 12-членният му сирийски екипаж остава в неизвестност. „За три минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Много големи поражения. Или пък в комбинация с превозвания товар, който е взривоопасен”, посочи министърът. Той допълни, че по първоначални данни от партньори товарът бил пшеница, докато според информацията другият ударен кораб е превозвал ечемик.

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По думите му, за да се съберат нужните улики, държавата е предприела конкретни действия. „Поискали сме съдействие от международни организации с подводен дрон да обследваме и този кораб. Тъй като дълбочината там е достатъчно голяма, за да не може да влязат водолази”, посочи министърът на отбраната. По думите му сателитните снимки, които страната ни получава, трудно могат да засекат самите дронове.

Относно защитата на въздушното ни пространство, той е категоричен, че страната ни надгражда капацитета си, след като предходното правителство вече е сключило договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T SLM. „Ние продължаваме вече с механизма "Сейф", да закупим още 5 комплекса от същия този тип. Тук не става въпрос само за купуване на самите комплекси, а става въпрос за купуване на комплексите, за купуване на зенитни ракети, купуване на абсолютно цялата логистика и обучение на личния състав”, заяви министърът.

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Той коментира също така и финансирането на мащабния проект. „Парите по механизма "Сейф" са български пари. Днес приехме проект за инвестиционен разход съгласно българското законодателство. Този проект трябва да мине за съгласуване през Народното събрание”, обясни Стоянов. Според него в рамките на седмица-две има готовност за сключване на договор от типа "правителство-правителство" с германската страна.