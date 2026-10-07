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Хари Кейн счупи рекорди и призна: Това минава отвъд всякакви очаквания и детски мечти

07 октомври 2026, 20:02 часа 709 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хари Кейн счупи рекорди и призна: Това минава отвъд всякакви очаквания и детски мечти

Капитанът на Англия Хари Кейн не скри задоволството си след убедителната победа с 3:0 над Чехия в четвъртия кръг на Лигата на нациите. Нападателят бе с основен принос за успеха, след като отбеляза две от попаденията, а вечерта се оказа още по-специална за него заради поредицата от лични постижения.

Хари Кейн отбеляза две попадения и изведе Англия до категоричен успех

Кейн се разписа два пъти срещу Чехия и вече има 91 попадения с екипа на английския национален отбор. Това му позволи да се изкачи до седмото място във вечната ранглиста на голмайсторите за национални тимове, изпреварвайки Мохтар Дахари от Малайзия с неговите 89 гола. Начело в престижната класация остава Кристиано Роналдо, който е отбелязал 146 попадения за Португалия. Двубоят бе специален за Кейн и по още една причина. Той записа своя мач №125 за Англия, с което изравни легендарния вратар Питър Шилтън по брой срещи за националния отбор.

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Хари Кейн

„Получи се перфектна вечер, както в личен план за мен, така и за целия колектив. Лагерът беше доста натоварен и бе страхотно, че успяхме да го завършим подобаващо пред нашата публика на „Уембли“. Определено можем да се гордеем с такова представяне. Англия демонстрира фантастичен футбол, а за един нападател е истинско удоволствие да разполага с подобни шансове“, заяви Кейн.

Капитанът определи достигането на границата от 125 мача като един от най-значимите моменти в кариерата си. Той се върна към дебюта си за Англия и призна, че днешните му постижения надхвърлят очакванията, които е имал в началото на международния си път.

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„Това постижение се нарежда сред най-значимите. През кариерата ми е имало толкова много важни моменти – когато погледна назад към дебюта си за Англия и си спомня как това беше сбъдната мечта, мисля, че настоящият момент надхвърля и най-смелите ми мечти. Да достигна границата от 125 мача е огромна привилегия“, коментира нападателят пред Sky Sports.

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Англия отбор Хари Кейн
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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