Министърът на спорта обяви дали българските щангисти ще участват на Световното в Китай

Остава по-малко от месец до Световното първенство по вдигане на тежести, а проблемите в Българската федерация не спират. Както е известно, от месеци родните щангисти не получават заплати и само един клуб - този на Карлос Насар, е получил финансиране за участие на предстоящия планетарен шампионат. Ситуацията се влоши драстично през тази седмица, след като Българската федерация по вдигане на тежести обяви фалит. Стефан Ботев, който все още вписан като президент на централата, е подал молба до Софийския градски съд за обявяване в несъстоятелност.

Министърът на младежта и спорта коментира казуса с българските щанги

Това означава, че участието на българските представители е несигурно. Те все още могат да участват, но ще трябва да се състезават под неутрален флаг или за друга държава. Сега министърът на младежта и спорта Енчо Керязов поуспокои ситуацията, като увери, че родните щангисти ще участват в Нинбо. Той обясни, че ММС ще приеме решението на съда и изрази надежда, че скоро скандалите около един от най-успешните ни спортове ще приключат. Керязов даде специално интервю пред БНТ, в което заяви, че разрешаването на проблема е основен приоритет в момента.

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Ето какво каза Енчо Керязов:

"Вдигането на тежести е приоритет за нас. Даваме си сметка колко е важен за цялата спорта общност. Националните състезатели, на които предстоят големи състезания, като Световно първенство и Олимпийски игри, няма да бъдат намесвани в конфликтите на федерациите. Състезателите и клубовете са обезпечени финансово за световното първенство", заяви той в интервю за БНТ. "Министерството на младежта и спорта (ММС) ще се съобрази с решението на съда. Ако съдът обяви федерацията в несъстоятелност, ние ще ѝ отнемем лиценза. Ще очакваме нова федерация с нов председател и нов Управителен съвет. Това анулира решението Асен Златев да поеме федерацията. Това е вече трети фалит на федерацията."

"Следим внимателно развитието във федерацията. Състезателите са без заплати, което е изключително тежко. Провел съм среща с председателите на федерацията, клубове и състезатели. ММС не може да се меси в работата на федерацията. Министерството не може да заема страна в споровете на федерациите. Надявам се тези конфликти да изчезнат. Хора, довели федерацията до фалит, нямат право да учреждават нова федерация. Надяваме се след седмица да законът да бъде представен пред обществено обсъждане. Важно е законът да бъде работещ", категоричен бе Керязов за финал.

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