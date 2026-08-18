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Още един световен шампион подсказа, че е близо до Барселона

18 август 2026, 17:00 часа 741 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Още един световен шампион подсказа, че е близо до Барселона

Бараселона е в средата на много зает летен трансферен прозорец, след като привлече Родри от Манчесртър Сити и Жоао Кансело със свбоден трансфер. Каталунците все още не са се подсилили с централен защитник, а това излглежда задължително, ако искат да вдигнат нивото си на игра. Един от бранителите, които са най-често свързвани с Барселона е Аймерик Лапорт от Атлетик Билбао.

Аймерик Лапорт е перфектен за Барселона

Барселона има интерес към Аймерик Лапорто отдавна, но през последните години каталунците страдаха от проблеми с финансите и не можеха да си позволят неговия трансфер. Въпреки че е на 32 години, Лапорт игаре на най-високо ниво в испанската Ла Лига. Той заформи страхотно партньорство с младия защитник на Барселона Пау Кубарси в националния отбор на Испания. "Ла фурия" вдигна Световната титла, като Лапорт и Кубарси допуснаха само 1 гол по време на цялото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико.

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Аймерик Лапорт

Лапорт подсказа близостта си с Барселона

През последните дни Аймерик Лапорт подсказа, че е близо до Барселона. Той хареса публикация на италианския журналист Фабрицио Романо в социалните мрежи, която показва новите попълнения на "блауграна"заедно, на път за "Камп Ноу". Преди време излезе информация, че Лапорт има откупна клауза в размер на 15 милиона евро, но от Атлетик Билбао побързаха да опровергаят това. Баските имат договор с бранителя до 2028 г., като вече стана ясно, че няма да го пуснат лесно.

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Барселона Атлетик Билбао Летен трансферен прозорец Ла лига Аймерик Лапорт
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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