Божидар Божанов: Мирът в Черно море минава през незабавно спиране на огъня

За първи път в мандата на президента Илияна Йотова беше свикан Консултативният съвет за национална сигурност. Поводът е атаката срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Единият плавателен съд потъна, а към момента няма открити членове на екипажа. В предаването „Лице в лице“ по bTV депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов заяви, че от години настоява за редовно свикване на КСНС. По думите му законът предвижда съветът да заседава на всеки три месеца, а националната сигурност не трябва да се разглежда единствено като въпрос на кризисно управление.

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„Важно е, защото националната сигурност е стратегическият въпрос. Тя не е въпрос на кризисен щаб, който да реши конкретно с този случай какво да правим“, заяви Божанов. Той посочи, че очаква на заседанието институциите да бъдат информирани за случващото се и да се постигне стратегически консенсус по въпросите, свързани със сигурността в Черно море и войната в Украйна.

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Според Божанов КСНС трябва да излезе и с конкретни решения. Сред предложенията, които „Демократична България“ е отправила, е България да изпрати нота до Русия заради това, което партията определя като нарушаване на международното право.

Божанов подчерта, че към момента няма официално установена принадлежност на дроновете, атакували корабите. Според него обаче обстоятелствата около инцидента трябва да бъдат изяснени, а България трябва да настоява за прекратяване на военните действия в Черно море. „Редно е да изпратим нота на Русия да спре с всякакви военни действия, всякакви агресивни действия в тази зона, която е на България“, каза той.

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По думите му България трябва да потвърди и позицията си в подкрепа на незабавно прекратяване на огъня и започване на мирни преговори между Русия и Украйна. Божанов отхвърли като „димка“ според него тезите, че призивите за прекратяване на войната са проява на „военолюбие“. Той обвини президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев, че според него повтарят позиции, близки до тези на Москва.

Междувременно руското посолство в София заяви, че двата кораба не са били сред целите на руските въоръжени сили при ударите на 6 октомври. Украинският президент Володимир Зеленски също заяви, че украинската армия не е провеждала операции в изключителната икономическа зона на България.

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Към момента принадлежността на дроновете не е установена. Европейският съюз вече обяви, че предоставя на България и Румъния спътникови данни, които да помогнат за изясняване на обстоятелствата около атаките.