Кирило Буданов, бившият началник на украинското разузнаване, а в момента ръководител на президентския офис на Володимир Зеленски, отправи много кратко обръщение лично към руските пилоти, които днес атакуваха град Прилуки и избиха 18 души, от които 4 деца, и отделно още двама души в Кременчук.

"Обръщам се специално към руските пилоти, които изстреляха ракети днес по жилищни сгради: не можете да се скриете зад заповеди." Това бе всичко, което Буданов написа в Телеграм. И повече пояснения не са нужни за тези, които следят какво се случва с военнопрестъпниците. Един от последните примери беше само преди няколко дни: Един по един! Украйна се разправи с още един военнопрестъпник, изтезавал военнопленници