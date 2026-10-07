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Буданов към руските пилоти след удара по Прилуки: Няма да можете да се скриете

07 октомври 2026, 20:44 часа 400 прочитания 1 коментар
Снимка: president.gov.ua
Буданов към руските пилоти след удара по Прилуки: Няма да можете да се скриете

Кирило Буданов, бившият началник на украинското разузнаване, а в момента ръководител на президентския офис на Володимир Зеленски, отправи много кратко обръщение лично към руските пилоти, които днес атакуваха град Прилуки и избиха 18 души, от които 4 деца, и отделно още двама души в Кременчук.

"Обръщам се специално към руските пилоти, които изстреляха ракети днес по жилищни сгради: не можете да се скриете зад заповеди." Това бе всичко, което Буданов написа в Телеграм. И повече пояснения не са нужни за тези, които следят какво се случва с военнопрестъпниците. Един от последните примери беше само преди няколко дни: Един по един! Украйна се разправи с още един военнопрестъпник, изтезавал военнопленници

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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