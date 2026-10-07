Само ден преди Ман Юнайтед: Сър Алекс е бил на косъм от Арсенал

Във футбола някои решения са въпрос на един определен момент. Решения, които могат да променят хода на цялата история на спорта. Именно за такъв момент разказа легендата на Арсенал Чарли Никълъс. Бившият нападател сподели, че през 1986 г. е имал разговор със сър Алекс Фъргюсън. Треньорът го е попитал за "артилеристите", тъй като му били предложили договор. Никълъс е бил много развълнуван да работи с Фъргюсън и на клубно ниво, но само ден по-късно мениджърът е избрал Манчестър Юнайтед.

Сър Алекс е бил впечатлен от предложението на Арсенал

През 1986 г., когато Алекс Фъргюсън е национален селекционер на Шотландия, попитал Чарли Никълъс за Арсенал, след като му споделил, че е получил оферта от "артилеристите". Нападателят му казал следното: "Страхотен клуб е, просто има нужда от разтърсване. Никога не сме успявали да се сработим с някои от най-добрите играчи. Всички съставки са налице, но ни липсва сърцето на отбор". Никълъс разказва още, че Фъргюсън е бил доволен от предложението на Арсенал, тък като щял да получи пълен контрол върху съблекалнята.

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Sir Alex Ferguson was within a day of becoming Arsenal boss. Charlie Nicholas has revealed that during the 1986 World Cup, Arsenal had sounded out Fergie to become their new manager. https://t.co/Xh8K0GFx3f — Highbury Headlines (@ArsenalNews93) October 7, 2026

Фъргюсън избрал Манчестър Юнайтед на следващия ден

Но още на следващия ден Сър Алекс се е обадил на Никълъс и му е съобщил, че е приел предложението на Манчестър Юнайтед. Бившият нападател сподели как се е почувствал: "Бях съкрушен. Помислих си: "Човече, мислех, че това ще е страхотно за Арсенал". Разбирах защо избира Манчестър Юнайтед, но бяхме в позиция, в която можехме да постигнем успех по-бързо". В крайна сметка Фъргюсън изкара 27 години на "Олд Трафорд", където изгради своята легендарна династия.

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