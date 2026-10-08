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Холанд с апел към феновете на Манчестър Сити: Нека бъдем заедно

08 октомври 2026, 19:51 часа 588 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Холанд с апел към феновете на Манчестър Сити: Нека бъдем заедно

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд отправи емоционален призив към привържениците на клуба преди тежкото гостуване на Ливърпул. Норвежецът призова феновете да останат единни и позитивни въпреки трудностите, пред които са изправени "гражданите". Сити продължава да бъде в центъра на сериозен скандал, след като клубът бе признат за виновен по обвиненията във финансови нарушения. На този фон Холанд опита да насочи вниманието към подкрепата между отбора и привържениците.

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„Мисля, че феновете на Сити, които ще пътуват до „Анфийлд“, ще си прекарат добре. Трябва да бъдем единни, да се подкрепяме и да пазим позитивна нагласа. Каквото и да се случва в живота, винаги трябва да се усмихваме“, заяви Холанд.

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Холанд

„Трябва да запазим позитивна нагласа, да гледаме напред, да се опитваме да печелим футболните мачове и да се наслаждаваме на ситуацията. Трябва да бъдем единни и да си даваме взаимна обич. Така че – нека бъдем заедно, да се наслаждаваме на пътя и да се усмихваме“, добави нападателят.

„Държа много на това място, както и на Великобритания като цяло. Родителите ми също живяха тук десет години – в Нотингам и Лийдс. Никога не са живели в Манчестър, но баща ми, разбира се, тренираше всеки ден в базата в Карингтън, Така че това е специално място за нас. Трябва да кажа, че държа много на Сити. Държа много и на феновете, защото самият аз съм фен на клуба – съпреживявам нещата заедно с тях“, разказа норвежецът.

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Нападателят обърна внимание и на предстоящия сблъсък с Ливърпул. За него мачовете срещу „червените“ винаги носят по-различна емоция.

„Винаги е специално да играеш срещу Ливърпул. Особено заради Пеп и Клоп. Спомням си как, докато бях в Залцбург и Дортмунд, гледах мачовете им и виждах как се стимулираха взаимно“, сподели Халанд.

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Манчестър Сити Ерлинг Холанд
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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