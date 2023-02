Холанд с пореден рекорд при разгром на Сити над Борнемут (ВИДЕО)

Манчестър Сити стартира по отличен начин срещата, като поведе още в 15-ата минута. Илкай Гюндоган изведе отлично Фоудън в наказателното поле, но той не успя да преодолее вратаря на съперника. В крайна сметка топката попадна в Алварес, който отблизо разстояние се разписа за 1:0. В 29-ата минута „гражданите“ стигнаха до втори гол. Той бе дело на Ерлинг Холанд. Норвежецът се възползва от отлично подаване на Фоудън.

Erling Haaland has now scored the most goals in a Premier League season by a Man City player EVER 🤯 pic.twitter.com/QYEbJqyNXO