Официално: Нюкасъл взе решение за Исак преди старта на сезона във Висшата лига

Английският тим Нюкасъл официално взе решение как да процедира с Александър Исак за старта на новия сезон във Висшата лига. "Свраките" обявиха, че шведският нападател остава извън групата на отбора за гостуването на Астън Вила. Исак не тренира с отбора, като настоява да бъде трансфериран в Ливърпул. В Нюкасъл обаче продължават да отказват да се разделят толкова лесно с него, а сделката е изправена пред провал.

Исак отказва да играе за Нюкасъл и остана извън групата за гостуването на Астън Вила

"Ситуацията с Исак остава същата и мисля, че ще си остане така", заяви мениджърът Еди Хау на пресконференция преди първия двубой. Нюкасъл опита да преговаря с Исак за нов договор, но той категорично отказва да преподпише. Неговото решение е да не се връща в игра за Нюкасъл, включително и за втория мач от сезона във Висшата лига срещу потенциалния му бъдещ клуб Ливърпул.

Иначе Нюкасъл по всяка вероятност ще глоби Александър Исак заради отказа му да играе за клуба. Агентите на играча пък го окуражават да остане непоколебим в позицията си и да не се поддава на натиск от страна на клубното ръководство на Нюкасъл. Междувременно Ливърпул обяви още един входящ трансфер, като се очаква на "Анфийлд" да пристигне и друг футболист, за когото преговорите продължават.