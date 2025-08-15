Рома извади 20 милиона паунда за ненужен в Манчестър Юнайтед

Италианският Рома предлага 20 милиона британски лири за Джейдън Санчо от Манчестър Юнайтед, твърди трансферният експерт Фабрицио Романо в социалните платформи.
Към Джейдън Санчо има сериозен интерес
🚨🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: AS Roma are CONFIDENT to get Jadon Sancho deal DONE with United! 👀💣 Proposal worth £20m seen as BEST ONE on the table but still waiting for green light from Jadon.Posted by Fabrizio Romano on Thursday, August 14, 2025
Самият Санчо, който не влиза в плановете на „червените дяволи“ и би приел преминаване в отбора от Рим. Обсъжда се договор под наем със задължение за закупуване при облекчени условия за активиране на постоянен трансфер.
На този етап Джейдън Санчо не желае да се насочи към Турция, въпреки слуховете за интерес от местни клубове.
