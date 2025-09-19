Холанд влезе в историята на Шампионска лига при победата на Манчестър Сити на старта

Манчестър Сити записа победа на старта на Шампионска лига. "Гражданите" надделяха с 2:0 над отбора на Наполи, в който играе бившата им звезда Кевин де Бройне. Завръщането на белгиеца не премина по план, тъй като продължи само 24 минути. Той бе заменен от Конте с тактически оглед, тъй като гостите останах с човек по-малко на терена в 21 минута, когато Ди Лоренцо бе изгонен с червен картон. Попаденията за "гражданите" отбелязаха Ерлинг Холанд и Жереми Доку, като голът на норвежеца влезе в историята на турнира.

Настойчив Сити не срещна проблеми срещу Наполи на старта на ШЛ

Срещата започна бурно, като още в 4-а минута можеше да падне първият гол. Ударът на Рубен Диаш от голямо разстояние обаче се оказа доста неточен. Пет минути по-късно Тижани Райндерс показа много по-добър мерник, след като далечният му изстрел принуди Ваня Милинкович-Савич да избие топката в корнер. Не след дълго Холанд също пробва реакциите на Ваня Милинкович-Савич. Първият удар за Наполи дойде едва около 20-а минута, когато Джанлуиджи Донарума се справи с опасен удар с глава на Сам Бойкема. Малко след това Ди Лоренцо фаулира Холанд точно пред наказателното си поле и след проверка с ВАР десният бек беше изгонен с директен червен картон.

Останал с човек по-малко на терена, Антонио Конте прибегна до тактическа смяна, пускайки в игра Матиас Оливера на мястото на Де Бройне, който беше изпратен от феновете с бурни аплодисменти. До края на първата част стражът на Наполи трябваше да се справи с още пет удара на футболисти на "гражданите". Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

"Гражданите" решиха мача през втората част и намалиха темпото

"Гражданите" продължиха натиска си от самото началото на второто полувреме. След два неуспешни опита на Райндърс и Фоудън, те все пак стигнаха до откриващото попадение. Фоудън копна топката за Ерлинг Холанд, който я отклони с глава и така успя да прехвърли Ваня Милинкович-Савич за своя гол №50 в Шампионската лига. Норвежецът стана футболистът, достигнал най-бързо този брой попадения в цялата история на турнира.

Девет минути по-късно Жереми Доку умело се промуши през защитата на "партенопейците" и пусна топката между краката на Милинкович-Савич, за да удвои преднината на Сити. В оставащите около 25 минути домакините драстично успокоиха темпото и не отправиха нито един удар към противниковата врата. Футболистите на Наполи също не предложиха нищо интересно в атака и Ман Сити се поздрави с трите точки на старта.

ОЩЕ: Изгонен от Манчестър Юнайтед замени Ямал в Барселона и направи фурор при завръщането си на Острова