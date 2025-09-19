Войната в Украйна:

Холанд влезе в историята на Шампионска лига при победата на Манчестър Сити на старта

19 септември 2025, 00:20 часа 219 прочитания 0 коментара
Холанд влезе в историята на Шампионска лига при победата на Манчестър Сити на старта

Манчестър Сити записа победа на старта на Шампионска лига. "Гражданите" надделяха с 2:0 над отбора на Наполи, в който играе бившата им звезда Кевин де Бройне. Завръщането на белгиеца не премина по план, тъй като продължи само 24 минути. Той бе заменен от Конте с тактически оглед, тъй като гостите останах с човек по-малко на терена в 21 минута, когато Ди Лоренцо бе изгонен с червен картон. Попаденията за "гражданите" отбелязаха Ерлинг Холанд и Жереми Доку, като голът на норвежеца влезе в историята на турнира.

Настойчив Сити не срещна проблеми срещу Наполи на старта на ШЛ

Срещата започна бурно, като още в 4-а минута можеше да падне първият гол. Ударът на Рубен Диаш от голямо разстояние обаче се оказа доста неточен. Пет минути по-късно Тижани Райндерс показа много по-добър мерник, след като далечният му изстрел принуди Ваня Милинкович-Савич да избие топката в корнер. Не след дълго Холанд също пробва реакциите на Ваня Милинкович-Савич. Първият удар за Наполи дойде едва около 20-а минута, когато Джанлуиджи Донарума се справи с опасен удар с глава на Сам Бойкема. Малко след това Ди Лоренцо фаулира Холанд точно пред наказателното си поле и след проверка с ВАР десният бек беше изгонен с директен червен картон.

Останал с човек по-малко на терена, Антонио Конте прибегна до тактическа смяна, пускайки в игра Матиас Оливера на мястото на Де Бройне, който беше изпратен от феновете с бурни аплодисменти. До края на първата част стражът на Наполи трябваше да се справи с още пет удара на футболисти на "гражданите". Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

Кевин де Бройне и Ерлинг Холанд, Манчестър Сити - Наполи

"Гражданите" решиха мача през втората част и намалиха темпото

"Гражданите" продължиха натиска си от самото началото на второто полувреме. След два неуспешни опита на Райндърс и Фоудън, те все пак стигнаха до откриващото попадение. Фоудън копна топката за Ерлинг Холанд, който я отклони с глава и така успя да прехвърли Ваня Милинкович-Савич за своя гол №50 в Шампионската лига. Норвежецът стана футболистът, достигнал най-бързо този брой попадения в цялата история на турнира.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Девет минути по-късно Жереми Доку умело се промуши през защитата на "партенопейците" и пусна топката между краката на Милинкович-Савич, за да удвои преднината на Сити. В оставащите около 25 минути домакините драстично успокоиха темпото и не отправиха нито един удар към противниковата врата. Футболистите на Наполи също не предложиха нищо интересно в атака и Ман Сити се поздрави с трите точки на старта.

ОЩЕ: Изгонен от Манчестър Юнайтед замени Ямал в Барселона и направи фурор при завръщането си на Острова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Манчестър Сити Шампионска лига Наполи Ерлинг Холанд
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес