Изгонен от Манчестър Юнайтед замени Ямал в Барселона и направи фурор при завръщането си на Острова

Испанският гранд Барселона стартира тазгодишната си кампания в Шампионска лига с успех. Каталунците победиха с 2:1 отбора на Нюкасъл. Отборът на Ханзи Флик пристигна на Острова без голямата си звезда Ламин Ямал, но отсъствието му не се усети, тъй като друга звезда блесна под светлините на прожекторите. Новото попълнение на каталунците Маркъс Рашфорд отбеляза първите си голове за отбора и донесе трите точки. Секунди преди края на редовното време Антъни Гордон върна надеждите на Нюкасъл, но тимът не успя да измъкне точката.

Барселона със скромна на старта на Шампионска лига

Домакините стартираха по-активно, като още в 5-а минута застращиха вратата на Жоан Гарсия. Еланга направи впечатляващ пробив по десния фланг и изведе отлично Антъни Гордън, но ударът му попадна извън очертанията. Каталунците отговориха с подобно изпълнение на Маркъс Рашфорд. След първите 15 минути Барселона притъпи домакинския натиск и овладя средата на терена. Последваха още две ситуации пред двете врати, но нито една от тях не бе в целта. В 40-ата минута Рафиня можеше да открие от пряк свободен удар, но топката премина над напречната греда. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

Рашфорд открадна шоуто през второто полувреме

Втората част също започна с натиск на домакините, но той не даде желания резултат. В 58-а минута падна и първото попадение в срещата. Жул Кунде завърши атаката на Барселона с перфектно центриране на главата на Маркъс Рашфорд, който откри резултата в полза на гостите. Голът му беше първи с екипа на каталунците в официален мач. Окрилен от емоцията, Рашфорд намери целта за втори път няма и 10 минути по-късно. Бившият играч на Манчестър Юнайтед се разходи между няколко защитници на Нюкасъл и с много прецизен удар прати топката в мрежата на Ник Поуп.

Секунди преди края на редовното време Антъни Гордън отбеляза почетния гол за домакините. В добавеното време Поуп направи феноменално спасяване, за да опази вратата си от трети гол. Така Барселона се поздрави с трите точки на старта на турнира.

