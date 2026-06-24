Хърватия би Панама и заплете групата си на Мондиал 2026

Хърватия постигна минимален успех с 1:0 над Панама и остави съперника си без шансове за продължаване към елиминациите на Мондиал 2026. Победата бе първа за „ватрените“ в турнира и допълнително заплете интригата в група „L“ преди последния кръг. След два изиграни мача Англия и Гана оглавяват класирането с по 4 точки, Хърватия е с 3, а Панама остава без актив след две поражения с по 0:1. В заключителния кръг хърватите ще се изправят срещу Гана, докато Панама ще търси почетен резултат срещу Англия. Още: Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026

Лука Модрич записа мач №200 за националния отбор

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Срещата бе специална за 40-годишния Лука Модрич, който започна като титуляр и записа своя мач №200 за националния отбор. Така легендарният халф стана едва четвъртият футболист в историята с подобно постижение. Повече срещи за представителния тим имат само Бадер Ал-Мутауа от Кувейт (202), Лионел Меси (201) и Кристиано Роналдо (230).

Хърватите поеха инициативата още от началните минути, но Панама отговори с опасни контраатаки. Най-добрият шанс през първата част дойде в 23-ата минута, когато Хосе Луис Родригес стреля с глава след центриране отдясно. Доминик Ливакович отклони топката в гредата, а впоследствие бе отсъдено, че тя вече е напуснала очертанията на терена преди подаването.

Недоволен от представянето на отбора си, селекционерът Златко Далич използва прекъсването за хидратация, за да даде ясни указания на своите футболисти. Това даде резултат и в края на първото полувреме Мартин Батурина отправи първия точен удар за Хърватия, но Орландо Москера спаси.

Решаващият момент настъпи в 54-ата минута. Йосип Станишич проби по десния фланг и центрира към далечната греда, където резервата Анте Будимир засече точно за 1:0.

Малко по-късно Лука Модрич демонстрира класата си с брилянтен извеждащ пас към Марио Пашалич, който се озова сам срещу вратаря. Халфът обаче не успя да завърши успешно атаката и пропусна възможността да удвои аванса на своя тим.

До края Панама търсеше изравнителен гол и упражни натиск, но Ливакович се намеси решително на няколко пъти и запази преднината на хърватите. В крайна сметка попадението на Будимир се оказа достатъчно за ценната победа, която оставя „ватрените“ в битката за място в следващата фаза на турнира.

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