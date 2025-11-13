Тотален срив в Реал Мадрид: отборът е разделен на „за“ и „против“ Алонсо

Лидерът в испанската Ла Лига Реал Мадрид е в труден период през последните седмици. След загубата от Ливърпул с 0:1 в Шампионската лига и равенството 0:0 с градския съперник Райо Валекано, „белите“ може да останат без победа повече от три седмици. Последният триумф на „кралете“ беше над Валенсия с 4:0 на 1 ноември, а следващият им мач е чак на 23-ти. В първата си среща след паузата за мачове на националните отбори Реал Мадрид ще гостува на Елче.

Ръководството е твърдо зад Шаби Алонсо

Според испанското издание Diario AS напрежението в съблекалнята на Реал Мадрид ескалира до тревожна степен. До това положение водят куп неразбирателства между треньора Шаби Алонсо и част от играчите. Според вестника в случай, че трябва да се подкрепи една от двете страни, ръководството ще застане твърдо зад испанския специалист. Апатичното поведение, което отборът показва е разочароващо за феновете и те не могат да приемат липсата на ентусиазъм в играчите. Въпреки че са водачи в Ла Лига и спечелиха 3 от 4 изиграни мача в Шампионската лига, напрежението при „белите“ нараства.

Няколко фактора влияят върху отношенията на Алонсо с играчите

Според източници крахът в отношенията на Алонсо и някои от играчите се дължи на няколко фактора. Като тактическите указания, решенията относно титулярния състав, различното отношение на треньора в случаите с Федерико Валверде и Винисиус Жуниор, строгия контрол, който специалистът налага върху тренировките. Всичко това дразни част от играчите. Друга сериозна тема в съблекалнята на Реал Мадрид е ситуацията с Трент Александър-Арнолд. Въпреки че Даниел Карвахал, който е титулярният десен бек, отсъства, англичанинът отново не получава игрови минути като титуляр.

Родриго е изиграл само 25% от възможните минути през сезона

В идентична ситуация е и бразилското крило Родриго. Той е един от тримата бразилци, за които се спекулира, че ще напуснат Реал Мадрид в най-скоро време. Въпреки всичко Родриго е решен да се бори за титулярно място, но от началото на сезона е изиграл само 25% от възможните минути. Ако до лятото нещо не се промени, се очаква да се проведе разговор относно бъдещето му с ръководството.

Има и футболисти, които подкрепят Алонсо в Реал

И все пак не всички играчи в Реал са се обърнали срещу Алонсо. Арда Гюлер, Килиан Мбапе, Едер Милитао и Орлиен Чуамени подкрепят испанския мениджър и методите му. Въпросът е дали наистина ръководството ще подкрепи 44-годишният специалист, тъй като един от основните му конфликти е със суперзвездата Винисиус Жуниор. Те се задълбочиха в победата с 2:1 над Барселона, когато Алоно извади Вини около 70-тата минута и бразилецът избухна на терена. По-късно се извини на феновете и съотборниците си, но липсата на думи към треньора беше красноречива.

Винисиус Жуниор: „Или аз, или той“

Според испанската преса Винисиус е заявил на Флорентино Перес, че вече не може да работи с Алонсо и дори е поставил ултиматум на президента: „Или аз, или той“. Бразилецът е обявил, че ако треньорът остане, няма да поднови договора си, който изтича през 2027 г. Вини е обиден, че Алонсо не зачита статута ми на суперзвезда и е дал да се разбере, че ако ръководството застане зад испанеца, той е готов да напусне клуба. Флорентино Перес е направил опит да помири двете страни, но без успех.

