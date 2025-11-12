Любопитно:

Лудото куче, което изби зъб на Роналдо и заплаши Робиньо със смърт, а сега има състояние от над 100 млн. евро

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

В модерния футбол играчите изкарват страшно много пари. Поне суперзвездите от ранга на Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Ерлинг Холанд, Килиан Мбапе и Усман Дембеле. Причината е проста – всички те са световноизвестни, имат стотици милиони фенове и милиони последователи в социалните мрежи. А това носи огромни приходи от реклами. Често тези приходи са по-големи от годишните им възнаграждения в техните клубове. Останалите футболисти, които не могат да се похвалят с популярността на споменатите играчи, също взимат немалко пари, но са на светлинни години от своите колеги.

Има обаче и „по-посредствени“ играчи, които успяват да използват парите, натрупани от футбола, за да създадат свои собствени империи. Не са един и два примерите за състезатели, които инвестират средствата, изкарани на терена, за да развият бизнес, който да се грижи за тях, за децата и внуците им. Именно една такава история ще ви разкажем днес.

Томас Гравесен бе безкомпромисен на терена

Томас Гравесен е роден на 11 март 1976 година в датския град Вейле. Той стартира кариерата си в местния клуб като бързо се превръща в основен футболист. Дефанзивният полузащитник става известен с безкомпромисния си стил на игра, както и с необуздания си характер. Това обаче му помага за трансфер в германския Хамбургер през лятото на 1997-ма. Там Томас доразвива своите качества и става един от най-страховитите халфове в Европа.

След края на Евро 2000, където участва с националния отбор на Дания, Томас Гравесен е купен от английския Евертън. Именно с твърдата си игра халфът бързо се превръща в любимец на „синята“ част от Ливърпул. Феновете обожават датчанина, а той им се отплаща като изиграва водеща роля в изстрелването на „карамелите“ в Топ 4 на Висшата лига през сезон 2004/05. На „Гудисън Парк“ се надяват, че той ще остане още дълги години в клуба, но това така и не се случва.

Халфът не цепи басма никому

През януари 2005-та Евертън решава да продаде Гравесен на Реал Мадрид. Трансферът изненадва специалистите в цяла Европа – все пак Томас попада в графата „дърводелец“, а на „Сантяго Бернабеу“ са „галактикос“ като Роналдо, Зидан, Бекъм, Роберто Карлос и още, и още. Сделката пък е за сравнително скромна сума – 2,5 милиона паунда. Датчанинът обаче изкарва едва 18 месеца при „кралете“.

Гравесен е продаден на шотландския Селтик през лятото на 2006-та, след като няколко дни преди това се сбива на тренировка със съотборника си в Реал Робиньо. Халфът дори заплашва бразилския нападател, че ще го убие. Това прелива чашата на търпението на Фабио Капело и Томас преминава при „детелините“ срещу 2 милиона паунда. В крайна сметка Гравесен играе още няколко години на високо ниво и през януари 2009-та обявява своето отказване от футбола.

Изцепките на Лудото куче нямат нищо с това какъв човек е Гравесен извън терена

Историята на знаменития датчанин обаче не свършва така. Феновете и неговите бивши съотборници го познават като „Mad Dog“ (б.а. - Лудото куче) заради буйния му нрав. Той е човекът, който изстрелва фойерверк по Уейн Рууни, докато двамата са в Евертън, както е и този, който избива зъб на Роналдо по време на приятелско сборичкване в Реал. Тук трябва да споменем отново и скандала с Робиньо и заплахите за убийство, както и фактът, че Томас излиза с порнозвезда, докато е част от „кралете“.

Привържениците обаче нямат представа какво се крие зад грубата външност на Томас. Оказва се, че той е един изключително спокоен и уравновесен човек. По време на своята кариера Гравесен никога не се прехласва по скъпи коли, бижута и тем подобни. Напротив. Той инвестира парите си, изкарани от футбола, в различни бизнеси. Датчанинът никога не е взимал огромна заплата, но все пак около 5 милиона на година в Реал Мадрид не е малко възнаграждение. Да не забравяме, че той е имал доста стабилни доходи и в Хамбургер, Евертън и Селтик. 

Та, Томас инвестира своите пари в най-различни начинания. Оказва се, че повечето от тях дават резултат и той набързо изкарва много повече, отколкото от футбол. През 2013-та Гравесен решава да се премести в Лас Вегас заедно със своята половинка – чешкия модел Камила Персе. Двамата се установяват в Града на греха, а бившият футболист намира новата си страст – покера.

Роналдо разкри, че Гравесен е спечелил 50 милиона долара само за вечер

Преди няколко години датското издание „ВТ“ съобщи, че Томас Гравесен е станал професионален покер играч и дори е натрупал състояние от над 100 милиона евро от тази своя страст. Също така се появиха информации, че само за една вечер е профукал над 54 млн. Това, разбира се, няма как да бъде доказано. А самият Томас е лаконичен: „Нека оставим финансите и личния живот - да бъдат финанси и личен живот“. Въпреки това, в едно свое интервю бившият му съотборник Роналдо споделя, че знае как Гравесен е спечелил 50 милиона долара само за една вечер.

Никой не може да каже точно колко пари е изкарал Томас Гравесен от футбола, от своите инвестиции и от покера, но медиите в родината му и тези в Англия са категорични, че бившият полузащитник има състояние от над 100 милиона евро – сума, която той нямаше как да спечели като футболист. Това дори няма чак такова голямо значение. Основното е, че датчанинът е бил наясно, че кариерата му е до време и затова е решил да вложи изкараното в бъдещето си. Бъдеще, което му позволява да играе покер за забавление и да води спокоен живот зад Океана.

Автор: Бойко Димитров

