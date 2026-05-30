Германският маестро, определен от Гуардиола за най-интелигентния играч, когото някога е тренирал

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Преди няколко дни ерата „Хосеп Гуардиола“ в Манчестър Сити официално приключи! Каталунският специалист напусна „гражданите“ след 10 години начело, в които успя да превърне отбора в истинско страшилище – както на терена, така и извън него. Със Сити той спечели шест пъти титлата във Висшата лига, три пъти ФА Къп, пет пъти Купата на Лигата, три пъти Комюнити шийлд и по веднъж Шампионска лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. През сезон 2022/23 пък Пеп взе и отличието за „Най-добър треньор“ в света, което бе трето за него в кариерата му.

Безспорно Гуардиола е един от най-добрите треньори в света. Може би има и място сред най-великите в историята. Но той нямаше да успее да спечели всички отличия в своята кариера, ако не бе разчитал на точните футболисти. Защото именно те играят на терена и трябва да вникнат в идеите му, за да ги пресъздадат на терена. През годините Пеп е бил начело на десетки легендарни играчи, между които Лионел Меси, Шави Ернандес, Андрес Иниеста, Бастиан Швайнщайгер, Томас Мюлер, Илкай Гюндоган, Кевин де Бройне, Ерлинг Холанд и т.н., и т.н.

Филип Лам дебютира за Байерн на едва 19-годишна възраст

Има обаче един футболист, който има специално място в сърцето на Хосеп Гуардиола. Неговото име е Филип Лам. Именно германският бранител бе определен от Пеп като: „Най-интелигентният играч, когото някога съм тренирал. Той е на друго ниво“. А причината? Тя не е само една. Лам бе известен със своите физически, технически и морално-волеви качества. Но това бе, когато бе на терена. Извън него Филип бе един от най-спокойните, най-любезните и най-добрите хора. Какъвто остава и до днес.

Филип Лам е роден на 11 ноември 1983 година в един от най-красивите и най-живописни квартали на Мюнхен – Герн. Той стартира кариерата си в един от местните отбори, но когато е на 11, попада в полезрението на скаути на Байерн, които го взимат в школата на баварците. Филип бързо преминава през всички формации на „червено-белите“, като печели редица титли по пътя си. Талантът му и здравата работа не остават незабелязани и в края на 2002-ра той прави своя дебют в първия отбор на Байерн, и то по време на мач срещу Лил в Шампионска лига.

Две тежки контузии бележат началото на кариерата му в професионалния футбол

Въпреки възхода на 19-годишния Лам, Байерн разполага с двама доказани футболисти на неговия пост - краен защитник. По онова време баварците разчитат на Вили Саньол и Бишенте Лизаразу, които са не само опитни, но и национали на Франция. Затова ръководството на германския гранд взима решение за бъдещето на младока – той е пратен под наем в Щутгарт. При швабите Филип е местен по двете крила на отбраната, докато най-накрая не окупира десния бек.

Лам се представя на отлично ниво в Щутгарт и за две години в тима изиграва общо 71 мача във всички турнири, в които бележи три попадения и дава седем асистенции. Страхотното му представяне му носи и повиквателна за националния отбор на Германия за Евро 2004, където е титуляр. В края на втория му сезон при швабите обаче Филип има огромен малшанс. Първо получава стрес-фрактура на десния крак, която го вади от терените за 4 месеца, а малко след възстановяването си къса и кръстна връзка.

Лам се превръща в най-добрия десен бек на света

В крайна сметка Щутгарт се отказва от Лам и го връща на Байерн. Бранителят обаче полага огромни усилия по време на рехабилитацията си и се завръща на терена много по-силен. Първоначално той се подвизава на левия бек, където се конкурира с Лизаразу. През сезон 2007/08 Филип е преместен по десния фланг на защитата и се превръща в истински звяр. Лам е неизменен титуляр за Байерн до края на бляскавата си кариера и взима и капитанската лента.

За Байерн Лам изиграва 517 мача във всички турнири, в които бележи 16 гола и прави 70 асистенции. Той е 8-кратен шампион на Германия, 6-кратен носител на Купата на страната, 3-кратен носител на Суперкупата, а също така вдига трофеите в Шампионска лига, Суперкупата на Европа, Световното клубно първенство и Купата на Лигата на Германия. Междувременно, през 2014-та печели световната титла с Бундестима, който триумфира на Мондиала в Бразилия. Именно Лам е капитан на този отбор.

Лам и Пеп са близки приятели

Така се връщаме на Пеп Гуардиола. Каталунският специалист пое Байерн през сезон 2013/14, точно след като баварците бяха спечелили исторически требъл – титлата в Бундеслитата, Купата на Германия и Шампионска лига. Малко след заставането си начело ибериецът взе изненадващо решение – превърна най-добрия десен бек в света в дефанзивен халф. Лам обаче много бързо успя да се адаптира към новата си роля и продължи да бъде лидерът на Байерн, като заедно с Пеп спечелиха немалко трофеи.

В крайна сметка Гуардиола напусна Байерн през лятото на 2016-та, след като така и не успя да изведе тима до титлата в Шампионска лига. Каталунецът избра да продължи своя път в Манчестър Сити. Една година по-късно пък Филип Лам сложи край на кариерата си. Момент, който завинаги ще остане в спомените на Пеп. Защото именно германецът е определен от Гуардиола като: най-интелигентния футболист, когото някога е тренирал.

„За мен бе голяма чест да бъда негов треньор“

„Филип бе и продължава да бъде специален човек за мен. Не е лесно за един каталунец да отиде в Германия, да поеме Байерн след спечелен требъл и да започне да учи езика и да вниква в културата. Той ми помогна много – на терена и извън него. Това е един от най-фантастичните играчи, които съм тренирал в своя живот. Той е един от най-интелигентните“.

„Футболът загуби един от най-добрите играчи, които някога съм виждал. Той може да играе на 10 позиции. Без проблем. Защото разбира играта перфектно. За мен бе голяма чест да бъда негов треньор. Невероятен човек и невероятен футболист. За мен бе истинско удоволствие да работим заедно“, заяви тогава Гуардиола.

След края на кариерата си Филип Лам бе спряган за редица постове в Байерн. Той обаче така и не пожела да приеме нито едно от предложенията на баварците. След дълги години извън футбола, в които се отдаде на семейството си, бившият защитник най-накрая се върна към любимата игра. А къде? В Щутгарт – там, където започна неговата приказка в професионалния футбол. В момента той е съветник при швабите, но всички фенове на Байерн се надяват един ден да се завърне в любимия си клуб и да помогне за спечелването на още множество трофеи. Така, както винаги го е правил!

Автор: Бойко Димитров

