Войната в Украйна:

Германският маестро, определен от Гуардиола за най-интелигентния играч, когото някога е тренирал

30 май 2026, 7:00 часа 736 прочитания 0 коментара
Бойко Димитров
Бойко Димитров
Снимка: Getty Images/Колаж: Actualno.com
Германският маестро, определен от Гуардиола за най-интелигентния играч, когото някога е тренирал

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Преди няколко дни ерата „Хосеп Гуардиола“ в Манчестър Сити официално приключи! Каталунският специалист напусна „гражданите“ след 10 години начело, в които успя да превърне отбора в истинско страшилище – както на терена, така и извън него. Със Сити той спечели шест пъти титлата във Висшата лига, три пъти ФА Къп, пет пъти Купата на Лигата, три пъти Комюнити шийлд и по веднъж Шампионска лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. През сезон 2022/23 пък Пеп взе и отличието за „Най-добър треньор“ в света, което бе трето за него в кариерата му.

Безспорно Гуардиола е един от най-добрите треньори в света. Може би има и място сред най-великите в историята. Но той нямаше да успее да спечели всички отличия в своята кариера, ако не бе разчитал на точните футболисти. Защото именно те играят на терена и трябва да вникнат в идеите му, за да ги пресъздадат на терена. През годините Пеп е бил начело на десетки легендарни играчи, между които Лионел Меси, Шави Ернандес, Андрес Иниеста, Бастиан Швайнщайгер, Томас Мюлер, Илкай Гюндоган, Кевин де Бройне, Ерлинг Холанд и т.н., и т.н.

Филип Лам дебютира за Байерн на едва 19-годишна възраст

Има обаче един футболист, който има специално място в сърцето на Хосеп Гуардиола. Неговото име е Филип Лам. Именно германският бранител бе определен от Пеп като: „Най-интелигентният играч, когото някога съм тренирал. Той е на друго ниво“. А причината? Тя не е само една. Лам бе известен със своите физически, технически и морално-волеви качества. Но това бе, когато бе на терена. Извън него Филип бе един от най-спокойните, най-любезните и най-добрите хора. Какъвто остава и до днес.

Байерн Мюнхен Борусия Дортмунд Филип Лам Матс Хумелс

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Филип Лам е роден на 11 ноември 1983 година в един от най-красивите и най-живописни квартали на Мюнхен – Герн. Той стартира кариерата си в един от местните отбори, но когато е на 11, попада в полезрението на скаути на Байерн, които го взимат в школата на баварците. Филип бързо преминава през всички формации на „червено-белите“, като печели редица титли по пътя си. Талантът му и здравата работа не остават незабелязани и в края на 2002-ра той прави своя дебют в първия отбор на Байерн, и то по време на мач срещу Лил в Шампионска лига.

Две тежки контузии бележат началото на кариерата му в професионалния футбол

Въпреки възхода на 19-годишния Лам, Байерн разполага с двама доказани футболисти на неговия пост - краен защитник. По онова време баварците разчитат на Вили Саньол и Бишенте Лизаразу, които са не само опитни, но и национали на Франция. Затова ръководството на германския гранд взима решение за бъдещето на младока – той е пратен под наем в Щутгарт. При швабите Филип е местен по двете крила на отбраната, докато най-накрая не окупира десния бек.

Филип Лам Томас Мюлер Байерн Мюнхен

Лам се представя на отлично ниво в Щутгарт и за две години в тима изиграва общо 71 мача във всички турнири, в които бележи три попадения и дава седем асистенции. Страхотното му представяне му носи и повиквателна за националния отбор на Германия за Евро 2004, където е титуляр. В края на втория му сезон при швабите обаче Филип има огромен малшанс. Първо получава стрес-фрактура на десния крак, която го вади от терените за 4 месеца, а малко след възстановяването си къса и кръстна връзка.

Лам се превръща в най-добрия десен бек на света

В крайна сметка Щутгарт се отказва от Лам и го връща на Байерн. Бранителят обаче полага огромни усилия по време на рехабилитацията си и се завръща на терена много по-силен. Първоначално той се подвизава на левия бек, където се конкурира с Лизаразу. През сезон 2007/08 Филип е преместен по десния фланг на защитата и се превръща в истински звяр. Лам е неизменен титуляр за Байерн до края на бляскавата си кариера и взима и капитанската лента.

Филип Лам Национален отбор по футбол на Германия

За Байерн Лам изиграва 517 мача във всички турнири, в които бележи 16 гола и прави 70 асистенции. Той е 8-кратен шампион на Германия, 6-кратен носител на Купата на страната, 3-кратен носител на Суперкупата, а също така вдига трофеите в Шампионска лига, Суперкупата на Европа, Световното клубно първенство и Купата на Лигата на Германия. Междувременно, през 2014-та печели световната титла с Бундестима, който триумфира на Мондиала в Бразилия. Именно Лам е капитан на този отбор.

Лам и Пеп са близки приятели

Така се връщаме на Пеп Гуардиола. Каталунският специалист пое Байерн през сезон 2013/14, точно след като баварците бяха спечелили исторически требъл – титлата в Бундеслитата, Купата на Германия и Шампионска лига. Малко след заставането си начело ибериецът взе изненадващо решение – превърна най-добрия десен бек в света в дефанзивен халф. Лам обаче много бързо успя да се адаптира към новата си роля и продължи да бъде лидерът на Байерн, като заедно с Пеп спечелиха немалко трофеи.

Филип Лам Байерн Мюнхен

В крайна сметка Гуардиола напусна Байерн през лятото на 2016-та, след като така и не успя да изведе тима до титлата в Шампионска лига. Каталунецът избра да продължи своя път в Манчестър Сити. Една година по-късно пък Филип Лам сложи край на кариерата си. Момент, който завинаги ще остане в спомените на Пеп. Защото именно германецът е определен от Гуардиола като: най-интелигентния футболист, когото някога е тренирал.

„За мен бе голяма чест да бъда негов треньор“

„Филип бе и продължава да бъде специален човек за мен. Не е лесно за един каталунец да отиде в Германия, да поеме Байерн след спечелен требъл и да започне да учи езика и да вниква в културата. Той ми помогна много – на терена и извън него. Това е един от най-фантастичните играчи, които съм тренирал в своя живот. Той е един от най-интелигентните“.

„Футболът загуби един от най-добрите играчи, които някога съм виждал. Той може да играе на 10 позиции. Без проблем. Защото разбира играта перфектно. За мен бе голяма чест да бъда негов треньор. Невероятен човек и невероятен футболист. За мен бе истинско удоволствие да работим заедно“, заяви тогава Гуардиола.

След края на кариерата си Филип Лам бе спряган за редица постове в Байерн. Той обаче така и не пожела да приеме нито едно от предложенията на баварците. След дълги години извън футбола, в които се отдаде на семейството си, бившият защитник най-накрая се върна към любимата игра. А къде? В Щутгарт – там, където започна неговата приказка в професионалния футбол. В момента той е съветник при швабите, но всички фенове на Байерн се надяват един ден да се завърне в любимия си клуб и да помогне за спечелването на още множество трофеи. Така, както винаги го е правил!

Автор: Бойко Димитров

ОЩЕ от „Окачените бутонки“: Отхвърлиха го заради порок на сърцето, работи като автомонтьор, а накрая пренаписа историята на Шампионска лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Байерн Мюнхен Щутгарт Манчестър Сити Германия отбор Филип Лам Хосеп Гуардиола Бойко Димитров Спортни рубрики Actualno.com Окачените бутонки
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес