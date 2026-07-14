Кабинетът "Радев":

"Треньорът на Англия трябва да взима пример от Хулио Веласкес! Да си пусне негови интервюта и да се учи"

14 юли 2026, 12:25 часа 592 прочитания 0 коментара

Селекционерът на Англия Томас Тухел бе крайно недоволен и критичен към представянето на неговия отбор след трудната победа над Норвегия на 1/4-финалите на Мондиал 2026. Според него, успехът е дошъл с късмет, като разкритикува футболистите си за представянето на терена. Звездата на отбора Джуд Белингам обаче не се съгласи с него, като на практика му отговори, че не знае какво е да се изправи срещу толкова силна Норвегия и при такива атмосферни условия.

Тухел трябва да застава зад играчите си, както го прави Хулио Веласкес

Дали конфронтацията между Тухел и Белингам ще повлияе на представянето на Англия, ще се разбере още в полуфинала срещу Аржентина. В студиото на "Точно попадение" пък спортните журналисти на медията заеха различни позиции. Някои подкрепиха Тухел, други застанаха на страната на Белингам. А трети пък посъветваха Томас Тухел да взима пример от треньора на Левски Хулио Веласкес...

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Томас Тухел

"Томас Тухел трябва да гледа интервютата на Хулио Веласкес и да застава винаги зад своите играчи, това бих казал. Разбира се, че имаше късмет с този кабел за камерата. Сензори, отчитат косъм, а тук не отчита кабел. По принцип Тухел е прав, но не трябва да споделя това мнение пред журналисти, или поне ние в България вече се научихме да следваме този тертип на Хулио Веласкес. И други треньори в България започнаха да го правят", заяви Джем Юмеров.

Неговият колега Иво Вецев пък заяви следното: "Двамата изразиха различни мнения. Аз по-скоро подкрепям Белингам. Тухел като треньор знае, че не са изпълнили някои тактически замисли, но в същото време на англичаните последните три мача им се събраха доста пътувания - играха в Мексико, след това се преместиха в Маями на отвратителна влага и жега."

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Англия отбор Томас Тухел Световно първенство по футбол 2026 Хулио Веласкес
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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