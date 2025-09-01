Има сделка! Манчестър Сити се подсилва с един от най-добрите в света

Един от най-добрите вратари в света Джанлуиджи Донарума ще премине в Манчестър Сити. "Гражданите" ще заплатят между 30 и 35 милиона евро на Пари Сен Жермен за правата на италианския национал. Информацията съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо. Двата клуба бяха в преговори от известно време и след продажбата на досегашния страж Едерсон в турския гранд Фенербахче нямаше какво да спре сделката.
26-годишният Донарума ще парафира дългосрочен договор със Сити, като ще премине задължителните медицинските прегледи още днес. Той бе важна част от записалия исторически требъл тим на ПСЖ през миналия сезон. Италианецът имаше контракт с "принцовете" до 2026-а, а двете страни не се споразумяха за преподписване. Привличането на нов вратар в лицето на Люка Шевалие също сякаш предреши изхода от ситуацията.
🚨💣 EXCLUSIVE: Gigio Donnarumma to Manchester City, HERE WE GO! 🇮🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025
Deal done for the Italian GK to join Man City project from Paris Saint-Germain. Medical this afternoon.
Long term deal agreed weeks ago and all done between the two clubs after Éderson signed for Fenerbahçe. pic.twitter.com/TawF4X8nib
Трансферът на Джиджи Донарума в английския гранд ще стане факт след като стана ясно, че стражът на Ман Сити Едерсон ще премине във Фенербахче. Бразилецът пристигна на "Етихад" през лятото на 2017 година за 35 млн. паунда от португалския гранд Бенфика. Той има 372 мача за манчестърци, в които е запазил 168 сухи мрежи.
