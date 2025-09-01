Войната в Украйна:

Има сделка! Манчестър Сити се подсилва с един от най-добрите в света

01 септември 2025, 12:09 часа 390 прочитания 0 коментара
Един от най-добрите вратари в света Джанлуиджи Донарума ще премине в Манчестър Сити. "Гражданите" ще заплатят между 30 и 35 милиона евро на Пари Сен Жермен за правата на италианския национал. Информацията съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо. Двата клуба бяха в преговори от известно време и след продажбата на досегашния страж Едерсон в турския гранд Фенербахче нямаше какво да спре сделката.

26-годишният Донарума ще парафира дългосрочен договор със Сити, като ще премине задължителните медицинските прегледи още днес. Той бе важна част от записалия исторически требъл тим на ПСЖ през миналия сезон. Италианецът имаше контракт с "принцовете" до 2026-а, а двете страни не се споразумяха за преподписване. Привличането на нов вратар в лицето на Люка Шевалие също сякаш предреши изхода от ситуацията.

Трансферът на Джиджи Донарума в английския гранд ще стане факт след като стана ясно, че стражът на Ман Сити Едерсон ще премине във Фенербахче. Бразилецът  пристигна на "Етихад" през лятото на 2017 година за 35 млн. паунда от португалския гранд Бенфика. Той има 372 мача за манчестърци, в които е запазил 168 сухи мрежи.

