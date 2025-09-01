Войната в Украйна:

Фенербахче избухна! Взе бивш играч на ПСЖ и Реал Мадрид, страж от Сити и подписа с някогашна звезда на Галатасарай

01 септември 2025, 10:13 часа 271 прочитания 0 коментара
"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Ръководството на Фенербахче избухна с три звездни трансфера в края на летния прозорец. "Жълтите канарчета" официално привлякоха бившия футболист на Галатасарай Керем Актюркоолу от Бенфика. До часове на стадион "Шюкрю Сараджоолу" се очаква да акостират някогашният флангови състезател на Реал Мадрид Марко Асенсио и стражът на Манчестър Сити Едерсон. Последната сделка би позволила преминаването на Джанлуиджи Донарума в редиците на "гражданите".

Асенсио, Едерсон и Актюркоолу подсилват Фенербахче

Фенербахче ще плати на Бенфика 22.5 милиона евро за Актюркоолу плюс бонуси, свързани с представянето на футболиста, които биха могли да доведат общата стойност на трансфера до 25 милиона евро. Турският гранд отпадна от плейофите в Шампионската лига именно заради решаващ гол на доскорошната звезда на "Джим Бом" Актюркоолу.

В същото време "фенерите" изпревариха своя голям конкурент Галатасарай за подписа на Едерсон. "Гражданите" вече отхвърлиха предложение на стойност 10 млн. евро от "лъвовете" и приеха такова на "жълтите канарчета" за 13-14 милиона евро. Личните условия на бразилеца са договорени между агента му Жорже Мендес и директора Девин Озек.

Информацията за Едерсон съобщи авторитетният журналист Фабрицио Романо, който оповести и сделката за Марко Асенсио. Испанецът прекара втората половина на сезон 2024-25 под наем в Астън Вила, отбелязвайки осем гола в 21 мача, а отборът от Висшата лига прояви интерес към повторно сътрудничество с 29-годишния футболист. Въпреки това, потенциалната сделка се оказа трудна поради затрудненията на клуба да спази финансовите регулации.

Марко Асенсио се присъедини към ПСЖ през 2023 г. с безплатен трансфер след осем години в Реал Мадрид, през които спечели три титли в Шампионската лига и Ла Лига. И двата му сезона в Париж завършиха с титли в Лига 1. Сега е решил, че му е време за ново предизвикателство.

Автор: Джем Юмеров

