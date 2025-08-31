Сити с пореден гаф: Тимът на Гуардиола бе обърнат в 89-ата минута! Уест Хям вкара 3 гола за 7 минути

Манчестър Сити допусна обрат и второ поредно поражение във Висшата лига! В двубой от третия кръг на английското първенство "гражданите" отстъпиха с 1:2 при визитата си на Брайтън. Ерлинг Холанд откри резултата в 34-тата минута. В средата на втората част ветеранът Джеймс Милнър, който се появи от скамейката, възстанови паритета. Секунди преди да изтече редовното време, друга резерва - Браян Груда, взриви "Амекс Стейдиъм".

Брайтън обърна Сити

Гостите можеха да излязат напред в деветата минута, ако Барт Вербрюген не беше спасил хубав изстрел на Холанд. 10 по-късно и Трафорд трябваше да показва рефлекс, за да се справи с опит на Митома. Ерлинг Холанд пропусна още един шанс, преди в 34-тата минута да се възползва от асистенция на Омар Мармуш за 0:1. През втората част Боб пропиля изгодна възможност.

Back to back losses for Manchester City 🫠❌ pic.twitter.com/aMa5JTm3hw — LiveScore (@livescore) August 31, 2025

В 67-ата минута Брайтън получи правото да изпълни дузпа след игра с ръка на Матеуш Нунеш. С изпълнението се нагърби Милнър, който изравни. Добрите действия на "чайките" продължиха и бяха материализирани в 89-ата минута. Митома изведе Груда, който вкара за крайното 2:1.

Междувременно Уест Хям постигна първата си победа за сезона, "Чуковете" надделяха с 3:0 над Нотингам Форест. На “Сити Граунд” Джаръд Боуен, Лукас Пакета и Калъм Уилсън се разписаха за лондончани между 84-тата и 91-вата минута.

