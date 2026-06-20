Испания - Саудитска Арабия: Кога и къде да гледаме битката за първа победа на европейския шампион на Мондиал 2026

Испания беше част от първата голяма изненада на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. "Ла фурия" не успя да победи дебютантът Кабо Верде, като срещата между тях завърши при резултат 0:0. На 21 юни възпитаниците на Луис де ла Фуенте ще търсят първата си победа на Мондиал 2026 срещу Саудитска Арабия. "Зелените соколи" също не стиганха до победа в първата си среща, като направиха 1:1 с Уругвай.

Испания - Саудирска Арабия: Начален час и ТВ

В Група Н всички отбори са равни, след като мачовете от първия кръг завършиха с равен резултат. Докато Уругвай ще се опита да нанесе първа загуба на световни финали на Кабо Верде, евентуалният победител от сблъсъка мебжду Испания и Саудитска Арабия ще остане в битката за първото място. Последният сблъсък на мондиал между двете страни беше през 2006 г., когато "ла фурия" победи "зелените соколи" с 1:0 в груповата фаза.

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В колко часа започва срещата между Испания и Саудитска Арабия?

Испания отново влиза като фаворит в срещата, но вече видяхме, че може да бъде затруднена. А на миналото световно Саудитска Арабия победи бъдещия световен шампион Аржентина и показа, че не е за подценяване. Срещата между двата отбора е насрочена за 19:00 ч. българско време.

Вижте пълната програма на Мондиал 2026 за 21 юни.

Кои телевизии ще предават мача между Испания и Саудитска Арабия?

Мачът между Испания и Саудитска Арабия ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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