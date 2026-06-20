Най-важните новини за деня, 20 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 юни.

БИТКАТА ЗАПОЧВА: ОБЯВИХА ГЮРОВ ЗА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТ, ДБ ПРИЗОВАВАТ ЗА ПОДКРЕПА

"Андрей Гюров ще е кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Но ние трябва да се мобилизираме с общи усилия да го подкрепим и да изпратим на балотаж тази двойка. Не съм наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вицепрезидент, това си е решение на Гюров. Но знам, че се събира инициативен комитет." Това обяви лидерът на ДСБ и заместник-председател на 52-ото Народно събрание Атанас Атанасов пред БНТ. Още: Радев е троянският кон в ЕС: Атанас Атанасов за Големия брат и комсомолците във властта

Има всички предпоставки да бъде президент

КОНЦЕСИИТЕ ИДВАТ: АПИ ОБЯВИ СЛЕДВАЩИТЕ МАГИСТРАЛИ И ТУНЕЛИ ЗА ЧАСТНИ ИНВЕСТИТОРИ

„Не само АМ „Черно море“, а конкретните обекти, които ще бъдат дадени на концесия са няколко. Преди 2028 г. няма да има магистрали на концесия в България“. Това заяви пред bTV председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Александър Тодоров. Още: Шишков обеща: Край на пътните ремонти до края на юни. Иска магистрали на концесия

РАДЕВ Е ТРОЯНСКИЯТ КОН В ЕС: АТАНАС АТАНАСОВ ЗА ГОЛЕМИЯ БРАТ И КОМСОМОЛЦИТЕ ВЪВ ВЛАСТТА

Рисковете за изолация на България са налице с оглед публичната и твърда позиция на премиера Румен Радев в полза на Русия. Това тепърва ще дава своите плодове с тази политика на европейската сцена. Това каза пред БНТ лидерът на Демократи за силна България и заместник-председател на 52-ото Народно събрание Атанас Атанасов пред БНТ. Още: "Шефът на ДАНС не обслужва Пеевски": Мирчев обясни падането на охраната му от НСО (ВИДЕО)

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОТКРЕХНАХА ВРАТАТА КОГА ЩЕ ВНЕСАТ БЮДЖЕТА: ЩЕ СЕ РЕЖЕ БЕЗКОМПРОМИСНО

Бюджетът за 2026 година е във фаза на подготовка и ще бъде представен до края на месец юни. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов пред БНТ. По думите му проблемът е, че опозицията иска от управляващите да реши всички проблеми за 1 месец. Още: "Пари в хазната няма, триковете са изчерпани": Радев очерта сложна ситуация с бюджета (ВИДЕО)

Какви мерки са заложени в бюджета

100% ОТ ПАРИТЕ ПО ПВУ: АТАНАС ПЕКАНОВ ОБЯВИ НОВАТА ЦЕЛ И КАЗА ЗА САНКЦИИТЕ СРЕЩУ РУСИЯ

След няколко седмици България ще получи близо 1 млрд. евро по четвъртото плащане по ПВУ. Това е резултат от усилия на много правителства, но и на страхотни усилия в последните седмици. България до вчера беше получила около 50% от парите, с тази сума ще стигне 68%, заяви пред Нова телевизия вицепремиерът Атанас Пеканов. Той посочи, че продължава работата и по петото плащане. "Беше ключово за бюджета да получим възможно най-бързо тези средства", каза той. Още: Вицепремиер уверява: За майчинството няма да има съкращаване на срока

ДЕПУТАТ НА РАДЕВ ЗАСТАНА НА СТРАНАТА НА ПУТИН: РУСКИЯТ ПАТРИАРХ КИРИЛ НЕ Е СТРЕЛЯЛ С КАЛАШНИК, ЗА ДА БЪДЕ САНКЦИОНИРАН

Руският патриарх не е тръгнал да стреля с калашник и да прави дронове, за да бъде санкциониран. Това заяви пред БТВ проф. Румен Миланов, депутат от "Прогресивна България". В четвъртък, преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел, премиерът Румен Радев каза, че България ще поиска руският патриарх Кирил да бъде изваден от 21-вия пакет санкции срещу Русия. Изказването му беше посрещнато с критики от останалите партии в Народното събрание. Още: Радев говори гръмко, но подписва тихо в ЕС: Твърда подкрепа за Украйна и натиск срещу агресивна Русия (ВИДЕО)

ПРОВЕРЯВАТ СИГНАЛИ ЗА НЕФТЕНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ ПО ПЛАЖОВЕТЕ НА ЧЕРНОМОРИЕТО

От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) съобщиха, че се предприемат незабавни действия по постъпили сигнали за наличие на нефтопродукти по плажните ивици на българското Черноморие. В Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас са постъпили общо двадесет и един сигнала за наличие на мазутни замърсявания по плажовете по Южното Черноморие.

РУСИЯ ОТХВЪРЛИ ДОБРОСЪВЕСТНИ ИДЕИ ЗА МИР, В САЩ ГОТОВИ ДА ДАДАТ НЕЙНИ ПАРИ ЗА ОРЪЖИЯ ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров отхвърли мирните условия, предложени от Украйна и нейните европейски партньори на 7 юни, като по този начин демонстрира продължаващата незаинтересованост на Кремъл към мирни предложения, които не приемат руските изисквания за капитулация на украинската страна. На 19 юни руският топ дипломат публикува статия, озаглавена „Украйна, Европа и глобалната сигурност“, в която отхвърля петте условия за справедлив и траен мир, изложени в съвместната декларация, предложена от Киев и съюзниците от Франция, Обединеното кралство и Германия по-рано този месец.

ИРАН ПАК ЗАТВОРИ ОРМУЗКИЯ ПРОТОК

Съвместното военно командване на Иран заяви, че Ормузкият проток е затворен отново. Като мотив за това решение бяха посочени продължаващите израелски атаки в Ливан и това, че САЩ са нарушили ангажимента си да сложат край на тази война, предадоха световните агенции. В изявление на командването, излъчено по иранската държавна телевизия, се казва, че ако агресията в Ливан продължи, то ще бъдат планирани последващи стъпки.

КИТАЙ ОСПОРВА ЗАПАДНОТО ГОСПОДСТВО С НОВА ВИЗИЯ ЗА СВЕТА

Китайският президент Си Дзинпин продължава да промотира концепцията за изграждане на международен ред в съответствие с китайските принципи. Правителството в Пекин публикува Бяла книга за глобалното управление, в която призовава за създаването на "по-справедлив и балансиран" световен ред и заявява намерение да засили влиянието на развиващите се държави, съобщава Berliner Zeitung.