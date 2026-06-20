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"Красив продавач на царевица" от Истанбул се превърна в туристическа сензация (ВИДЕА)

20 юни 2026, 19:30 часа 812 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
"Красив продавач на царевица" от Истанбул се превърна в туристическа сензация (ВИДЕА)

Възможно ли е обикновен търговец на кестени и царевица да се превърне в глобален интернет феномен и "туристическа атракция". Е, ако е в Истанбул, вероятността явно е доста голяма. Алпер Темел, известен онлайн като "красивият продавач на царевица", привлича хиляди туристи в квартал Каракьой, които не идват само заради вкусната местна кухня, културата или забележителностите, а за да го видят на живо и да си направят снимка с него. 

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От уличен щанд до световна слава

Алпер Темел работи заедно със семейството си като продавач на царевица и печени кестени в централната част на Истанбул. Животът му се променя рязко, след като кратки видеа с неговото ежедневие започват да се разпространяват в TikTok и Instagram.Клиповете бързо събират милиони гледания и превръщат очарователния младеж в международна интернет сензация - туристи буквално идват специално за него в града.

Днес щандът му в Каракьой е постоянно обграден от туристи. Посетители от различни страни – включително Русия, Румъния и Испания – пристигат в района, за да го видят лично.

Много от тях споделят, че не просто купуват царевица, а чакат на опашка основно за снимка или кратък разговор с него.

@alper_temell #corn #istanbul #türkiye #karaköy #chestnuts ♬ sonido original - maixc16

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Според туски и чуждестранни медии като CNN, популярността му е толкова голяма, че дори местни туристически агенции включват спирка при неговия щанд в туровете из Истанбул, а множество инфлуенсъри са направили собствени видеа за него, което допълнително увеличава нарастващата му слава.

Социалните мрежи го превръщат в "атракция"

Алпер Темел натрупва многобройни последователи - над милион в Instagram и над 700 хил. в TikTok.  Видеата му се разпространяват глобално и го превръщат в своеобразна "жива туристическа забележителност", като фенове от различни държави пътуват до Турция само за да го видят.

Много от видеата в профилите на Темел показват как той сервира кестени и царевица на туристи, както и как общува с тях и се радва да си направи снимки с тях.

@alper_temell #istanbul #türkiye #karaköy #viral #chesnut ♬ original sound - maddy

А ако се съди по коментарите онлайн, хората направо са във възторг. "Идвам в Турция", пише потребител. Други публикуват свои селфита с него, отбелязвайки името му, а трети го питат дали е подписал договор с модна агенция, очаровани от външността на младия мъж.

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Въпреки огромния интерес, Темел продължава да бъде фокусиран върху семейния бизнес, работи на същото място и води сравнително нормален живот. По негови думи той се възприема просто като уличен търговец и не се стреми да превръща популярността си в бърза печалба.

Същевременно славата му носи и нови възможности – интерес от модни агенции, медии и дори предложения за участия в телевизионни продукции, които той засега приема предпазливо или отказва.

Той казва, че признанието и любовта на хората са нещо ценно, но същевременно носят и голяма отговорност, затова се стреми да бъде концентриран върху ежедневните си задължения.

Според него популярността му може да помогне да се представи Турция по-положително и да насърчи повече хора да я посетят и да я опознаят.

Темел подчертава, че иска гостите от чужбина да усетят разнообразието, природата и хората на страната, като за него те не са просто туристи, а гости, които трябва да бъдат посрещнати с гостоприемство.

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знаменитости социални мрежи Доза забавление Алпер Темел
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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