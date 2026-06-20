Ясен е жребият на Григор Димитров за "генералната му репетиция" за Уимбълдън

Най-добрият български тенисист Григор Димитров научи жребия си за последния турнир, на който ще участва преди Уимбълдън. Първата ни ракета ще играе в Майорка на надпреварата от сериите АТП 250, която започва в неделя, 21 юни. Хасковлията ще срещне квалификант в първия кръг. Жребият бе благосклонен към българина, който ще търси победа в турнири на подобно ниво от март месец насам. При успех във втория кръг той ще се изправи срещу победителя от двойката Корентен Муте от Франция и Мартон Фучович от Унгария.

Гришо среща квалификант на старта в Майорка

Турнирът в Майорка е с награден фонд от 612 хиляди евро и е последната проверка преди началото на най-престижната надпревара на трева - Уимбълдън. Мнозина се притесняваха дали Гришо ще играе на "свещената трева", имайки предвид ниското му класиране в световната ранглиста и трудностите от началото на годината. Той вече изпусна една надпревара от Големия шлем, след като трябваше да си осигури участие в основната фаза на Ролан Гарос през квалификациите, но отпадна още в първия кръг.

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Организаторите на Уимбълдън обаче решиха, че не могат да се лишат от присъствието на най-добрия български тенисист. Те изпратиха специална покана на него и Стан Вавринка като жест за успехите им през годините. Димитров е един от най-постоянните играчи на трева и винаги готов да поднесе някоя изненада. Това се видя явно на миналото издание на турнира на "свещената трева", когато българинът водеше с 2:0 сета на световния №1 Яник Синер. За съжаление, при този резултат Гришо получи тежка контузия и бе принуден да се откаже. След като се завърна на корта след дълъг възстановителен период, той изпитва сериозни трудности. Хасковлията записа едва четири победи от началото на година, а в повечето турнири, на които участва, отпадна на старта. По тази причина той се свлече в ранглистата и е принуден да играе в Чаланджър тура, за да трупа точки.

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