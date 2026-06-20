Легендата Роналдиньо излезе от пенсия и подписа с професионален клуб на 46-годишна възраст

Един от най-добрите футболисти, докосвали някога топката, се завръща в игра! Става въпрос за бразилската легенда Роналдиньо. 46-годишният играч подписа договор с италианския отбор Равена от третата дивизия - Серия С. Местното издание "Газета" съобщава, че бившият нападател на Милан и Барселона ще бъде представен на специално събитие в Маями на 23 юни. "Нови цветове, същата усмивка", коментира Роналдиньо."Нямам търпение отново да танцувам с топката, за да напишем нова история заедно с Игнацио и цялото семейство Чиприани. Футболът винаги е бил източник на радост за мен и искам да внеса същия дух в Равена."

Роналдиньо подписва с Равена

Собственикът на Равена - Игнацио Чиприани, добави: "Прекарах 24 години от живота си в Съединените щати, но все още смятам Равена за свой дом. Привличането на Роналдиньо е нещо абсолютно извънредно за клуба. Той беше моят идол, а влиянието му върху футбола надхвърля това, което направи на терена." Равена ще играе през сезон 2026/27 в трета италианска дивизия под ръководството на старши треньора Андреа Мандорлини, който също има опит като треньор в Серия А. Все още обаче не е ясно дали Роналдиньо действително ще изиграе официален мач.

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Вицепрезидентът на клуба - Ариедо Браида, който привлече Роналдиньо в Милан през 2008 година в ролята си на спортен директор, заяви пред "Corriere Romagna", че бразилецът няма да играе за Равена: "Роналдиньо ще участва в маркетингово събитие с нас, но няма да играе за Равена" в Серия С през следващия сезон. Бих искал да можеше все още да играе, но е на 46 години. Диньо беше феномен и чудесен играч. Имам прекрасни отношения с него още от времето му в Милан, но той няма да играе в Серия С с нас."

Браида обаче по-късно даде друго интервю за ANSA, като отказа да изключи възможността Роналдиньо все пак да играе в третата италианска дивизия: "През следващите няколко дни ще се състои събитие, на което ще бъде представена тази изключителна личност. Дали ще играе? Ще видим, но това не е изключено. Както вече казах, той е вечен шампион."

Роналдиньо изигра последния си мач за Флуминенсе през 2015 г., преди повече от десет години. Сред най-големите успехи на бившата звезда на ПСЖ, Барселона и Милан са Шампионската лига с каталунците и Световното първенство през 2002 г. с националния отбор на Бразилия. Но неговото футболно наследство се простира далеч от трофеите. Роналдиньо беше несравним гений, който вдъхнови хиляди бъдещи футболисти и накара милиони да се влюбят в красивата игра.

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