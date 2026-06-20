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Джей Ди Ванс очаква да пътува за Швейцария за преговори с Иран

20 юни 2026, 18:15 часа 348 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Джей Ди Ванс очаква да пътува за Швейцария за преговори с Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че очаква в идните дни да пътува за Швейцария, където трябва да се проведат преговори между САЩ и Иран за трайно прекратяване на конфликта между тях, предаде Ройтерс. Пред "Фокс нюз“ Ванс заяви, че става дума за един „деликатен дипломатически балет на координация и протокол“. Според Ванс американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са вече в Швейцария от няколко часа и се занимават с технически аспекти на предстоящите преговори.

Затваряне на Ормузкия проток

Тези изявления Ванс направи обаче, малко преди Иран да обяви, че отново затваря Ормузкия проток заради израелските удари в Ливан. 

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Същевременно министерството на външните работи на Иран обяви, че изпраща делегация в Швейцария, където утре ще се проведат технически американо-ирански дискусии в присъствието на представители на Пакистан и Катар, които са посредници. Пакистан потвърди това. 

Иранските преговарящи вече са потеглили за Швейцария, съобщи иранската държавна телевизия. 

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Протоколът за съгласие, подписан от САЩ и Иран по-рано през седмицата, предвижда преговори, които да продължат 60 дни с цел постигане на финално споразумение. Те ще бъдат фокусирани върху иранската ядрена програма. 

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Иранското външно министерство обаче предупреди днес, че протоколът е изложен на риск, ако всички негови разпоредби не бъдат спазени. В него се предвижда и спиране на боевете в Ливан.

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Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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