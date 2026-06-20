Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Американската армия излезе с извънредно изявление за Ормузкия проток

20 юни 2026, 18:43 часа 448 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Американската армия излезе с извънредно изявление за Ормузкия проток

Американската армия остава бдителна след обявяването от страна на Иран, че Ормузкият проток е затворен отново заради продължаващите израелски удари в Ливан, предадоха световните агенции, като се позоваха на американското Командване за Близкия изток. Американските сили обявиха, че "остават бдителни“ относно прилагането на споразумението за прекратяване на огъня с Иран, се казва в изявление на Командването за Близкия изток.

Иран обяви, че затваря Ормузкия проток

По-рано днес Съвместното военно командване на Иран заяви, че Ормузкият проток е затворен отново. Като мотив за това решение бяха посочени продължаващите израелски атаки в Ливан и това, че САЩ са нарушили ангажимента си да сложат край на тази война, предадоха световните агенции.

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В изявление на командването, излъчено по иранската държавна телевизия, се казва, че ако агресията в Ливан продължи, то ще бъдат планирани последващи стъпки.

Според изявлението на Командването за Близкия изток на САЩ Ормузкият проток все още не е затворени и днес през него са преминали 55 търговски кораба.

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Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
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