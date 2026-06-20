Програма на всички мачове на Световното първенство – 21.06.2026

Ден №11 на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада обещава да бъде доста любопитен от гледна точка на мачовете, които предстоят да се изиграят. В програмата на Мондиал 2026 са залегнали общо четири двубоя. Безспорно най-интересният от тях е между Испания и Саудитска Арабия. „Ла Фурия“ стартира участието си в турнира с равенство и сега момчетата на Луис де ла Фуенте ще искат да се реваншират на феновете.

Ден №11 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

Програмата на Ден №11 на Световното първенство по футбол стартира със сблъсък между съставите на Еквадор и Кюрасао. След това предстои двубоя между Тунис и Япония. Първият мач от вечерната програма на Мондиал 2026 е между Испания и Саудитска Арабия, а втория е между Белгия и Иран.

В колко часа започват двубоите от единадесетия ден на Световното?

Първият мач от единадесетия ден на Световното първенство между Еквадор и Кюрасао започва с 03:00 българско време. Срещата между Тунис и Япония стартира в 07:00. Сблъсъкът между Испания и Саудитска Арабия е насрочен за 19:00 часа, докато този между Белгия и Иран започва в 22:00.

Кои канали ще предават мачовете от Ден №11 на Мондиал'26?

Всички мачове от Ден №11 на Мондиал'26 ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите, то може да проследите всичко по-интересно преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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