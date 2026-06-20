Новият в ЦСКА разкри истината зад решението си да напусне Локомотив Пловдив

Последното попълнение на ЦСКА Жоел Цварц обяви истинската причина зад решението си да напусне Локомотив Пловдив. Преди дни "армейците" официално обявиха привличането на нидерландския нападател за трансферна сума от 500 хиляди евро. Ден по-късно от бившия му клуб публикуваха официална позиция, в която написа, че заплахи и обиди от страна на феновете са тласнали Цварц към изхода на "Лаута". От изявлението стана ясно че от ЦСКА са активирали откупната му клауза и "смърфовете" са останали с вързани ръце в опитите си да го задържат.

Прощалното писмо на Цварц към Локомотив Пловдив

Малко след това Цварц коментира изявлението на Локомотив Пловдив, като заяви, че е останал разочарован от написаното. Сега той сам реши да се обърне към "черно-бялата" общност, за да обясни причината за решението си да напусне. Нидерландецът благодари на всички от клуба - от съотборниците и треньорския щаб до служителите и, разбира се, верните привърженици. Той категорично отрече твърденията, че си тръгва заради заплахи и посочи професионалното развитие и по-доброто финансово възнаграждение като основни мотиви за напускането си. Ето какво написа Цварц в профилите си в социалните мрежи:

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Съобщението на Цварц към феновете на "смърфовете":

"Скъпо "черно-бяло" семейство, както мнозина от вас вече са забелязали, напускам клуба. Бих искал да благодаря на всички в Локомотив Пловдив - на играчите, треньорския щаб, служителите и, разбира се, на феновете. Присъединих се към клуба през февруари и само за три месеца преживях нещо невероятно. Всички ме посрещнаха топло, нещо, което никога няма да забравя. Локомотив ми даде възможност да се развивам отново както като футболист, така и като човек, и за това винаги ще бъда благодарен. Благодаря ви за безусловната подкрепа, за това, че скандирахте името ми, подкрепяхте ни преди големите мачове и ни карахте да усещаме вашата страст всеки ден. Това е нещо, което не се вижда във всеки клуб.

Знам какво означава този клуб за феновете му и колко дълбоко е вкоренен в сърцата ви. За толкова кратко време вие наистина станахте като семейство за мен. Винаги ще помня атмосферата на стадиона и около мачовете, особено двете победи в дербитата срещу градските ни съперници, където показахме точно какво представлява Локомотив Пловдив. Тук преживях както положителни, така и трудни моменти, и ще ги пазя в сърцето си. Дадох всичко от себе си за клуба, както на терена, така и извън него.

За съжаление, някои скорошни медийни публикации изкривиха истината. Вярно е, че в договора ми имаше клауза за откупуване, договорена между агента ми и спортния директор. Твърдението обаче, че напуснах поради заплахи, просто не е вярно. Като футболист винаги искаш да достигнеш възможно най-високото ниво в кариерата си. Когато голям клуб ти предложи атрактивна възможност както от спортна, така и от финансова гледна точка, която освен това е благоприятна и за семейството ти, не е лесно да откажеш такава възможност. Всичко беше уредено коректно и професионално. За съжаление, някои хора в клуба не приеха напускането ми съгласно условията на клаузата за освобождаване. Жалко, но такива ситуации понякога се случват във футбола. Локомотив винаги ще има място в сърцето ми и никога няма да ви забравя. ПЛОВДИВ Е ЧЕРНО-БЯЛ!"

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