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Държава от Балканите сече поголовно горите си: Ето каква е причината

20 юни 2026, 21:00 часа 729 прочитания 0 коментара
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Държава от Балканите сече поголовно горите си: Ето каква е причината

В черногорските гори тази година е планирано използването на почти половин милион кубически метра дървесина, като същевременно държавата трябва едновременно да реагира на последиците от сушата, разпространението на корояди и риска от пожари, затова са планирани санитарни сечи за 27 466 кубически метра, предимно в горите на Плевля, а за наблюдатели на пожари, противопожарна техника и защита от вредители са отпуснати общо 121 599 евро, предаде Vijesti.

Това е посочено в Годишната програма за управление на горите за 2026 г.

Сушата и изменението на климата

Документът предупреждава, че изменението на климата и продължителните засушавания през последните години значително са отслабили устойчивостта на горите, което води до по-широко разпространени нашествия на корояди и изсушаване на големи площи от иглолистни насаждения.

„През 2023 г. се наблюдаваше проява на съхнене на гори, което беше регистрирано през 2024 и 2025 г., така че за 2026 г. е планирано продължаване на интензивните дейности, предписани от професията, насочени към наблюдение и потискане на градацията на короядите“, се посочва в Програмата.

Нашествията на короядите

Експертна комисия, посетила иглолистни гори в Беране, Рожае, Петница, Плевля, Андриевица и Плав, заключи, че изсъхването на смърч, ела и някои брези е следствие от свръхрастеж на корояди, които са засегнали големи площи от гори.

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От администрацията заявяват, че приоритет през следващата година ще бъде санитарното маркиране и изсичането на заразени дървета, установяването на горски ред, изнасянето на дървесни асортименти от застрашени райони и поставянето на по-голям брой феромонни капани за наблюдение и потискане на разпространението на вредителя. ОЩЕ: Мащабна акция разкри чудовищно изсичане на гори в Индонезия, Малайзия и Нова Гвинея

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Черна гора гора изсичане на гори
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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