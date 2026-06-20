Игра с Роналдо, а сега ще сбъдва "американската си мечта" с Меси: Интер Маями добавя мадридчанин в каталунското си ядро

Още в средата на миналия сезон стана ясно, че Каземиро ще напусне "Театъра на мечтите" това лято. Въпреки подобрението в представянето му под ръководството на Майкъл Карик, Манчестър Юнайтед и Каземиро взеха съвместно решение да не активират клаузата за удължаване на договора му с една година. Но 34-годишният бразилец даде възможно най-силни аргументи за отмяна на това решение през втората половина на сезона, като бе начело на успешната борба за класиране в Шампионската лига. Заедно с Коби Мейну, върнат в състава от Карик, двамата формираха основата на драматичното подобрение на Юнайтед под ръководството на временния треньор - нещо, което е в пълен контраст с хаотичните изяви под ръководството на Рубен Аморим по-рано през сезона.

Пременен Каземиро помогна на Карик да спаси сезона на Манчестър Юнайтед

След като отборът се върна към по-естествената схема, Каземиро получи възможност да разгърне потенциала си, вместо да бъде възпрепятстван от невъзможните изисквания на системата, използвана от португалския тактик. Въпреки това не само защитното превъзходство, с което петкратният победител в Шампионската лига си е извоювал име, беше от решаващо значение. По-скоро той показа решителност в последната третина на терена, което го превърна в една от най-опасните заплахи във въздушните дуели във Висшата лига. Пет гола в края на сезона след центрирания в наказателното поле превърнаха Юнайтед в един от най-трудните отбори за справяне при статични положения, докато неговите дълги пасове напред отново придобиха своята точност.

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Накратко, през 2026 г. имаше малко полузащитници, които да са толкова стабилни и ефективни като Каземиро, което накара верните фенове на "Олд Трафорд" да го призоват с песен да остане още една година по време на всеки мач от неговата великолепна серия в края на кариерата му. Каземиро обаче беше взел решението си, както и ръководството на Юнайтед, което искаше да премахне от разходите за заплати най-скъпия играч в клуба, чиято седмична заплата достигаше 350 000 паунда.

Интер Маями се разбра с Каземиро

Имаше интерес от Серия А, където по-бавният ритъм на италианския футбол би подхождал на застаряващите му крака, както и от Саудитска Арабия и Ал Насър на Кристиано Роналдо, но бразилският национал беше решен да следва американската си мечта. Маями има много културни и географски прилики с Бразилия, което го превръща в идеално място за ранна пенсия за футболна суперзвезда, наближаваща края на бляскавата си кариера. Интер Маями винаги е бил считан за фаворит за привличането на Каземиро след изтичането на договора му и според Фабрицио Романо е следващата дестинация на бразилеца. Говори се, че възможността да играе с Лионел Меси, с когото са се срещали безброй пъти в Ел Класико, е била основен фактор за бившия звезден играч на Реал Мадрид. В Интер Маями играят още бившите каталунци Луис Суарес, Жорди Алба и Серхио Бускетс.

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