Страни от Близкия изток попаднаха в центъра на LGBTQ+ скандал на Мондиал 2026

Иран и Египет изразиха несъгласие с обозначаването на предстоящата им среща на 26 юни от Мондиал 2026 като "Pride Match", като футболните федерации на двете страни изразиха загриженост преди мача от група G в Сиатъл. Градът беше определил двубоя като част от местните празненства по повод "Месеца на гордостта", още преди да станат известни участващите отбори. Организаторите заявиха, че инициативата не е пряко свързана с ФИФА и не се подкрепя от нея. Въпреки това решението предизвика критики от страна на официални представители и в двете държави, които поискаха отмяна на съвпадащия с мача парад на LGBTQ+ общността в града.

Иран и Египет се оплакаха пред ФИФА

Председателят на Иранската футболна федерация Мехди Тадж заяви, че и двете федерации са възразили срещу това наименование, като го описаха като неподходяща инициатива. Според информации, публикувани от иранската информационна агенция ISNA, Тадж е заявил, че двете държави са повдигнали възражения срещу въпроса и определиха действията на Сиатъл като нерационален ход, който подкрепя определена група. Египетската футболна федерация също потвърди, че е установила официален контакт с ФИФА по този въпрос.

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В изявление федерацията посочи, че е изпратила писмо до генералния секретар на ФИФА Матиас Графстрьом, за да изрази своето несъгласие с каквито и да било дейности, свързани с LGBTQ+, по време на мача. В изявлението се посочва, че Египет категорично отхвърля провеждането на каквито и да било дейности, свързани с подкрепата на тази общност по време на мача между египетския национален отбор и Иран, като се изтъква, че такива инициативи противоречат на културните, религиозните и социалните ценности в региона, особено в арабските и ислямските общества.

Ситуацията подчертава различията в нагласите към правата на LGBTQ+ между домакинските общности в Северна Америка и няколко от участващите държави. В Иран хомосексуалното поведение е криминализирано и може да доведе до тежки наказания съгласно правната система на страната. В Египет, макар хомосексуалността да не е изрично забранена, властите често са използвали законите за морала и обществения ред срещу LGBTQ+ лица, което е довело до арести и съдебни преследвания. По всяка вероятност ФИФА ще отхвърли протеста на Иран и Египет, които се обявиха срещу събитието още в края на декември. Световната централа третира знамето с цветовете на дъгата като израз на човешки права и ще позволи на феновете да го внасят на стадиона в Сиатъл.

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🇪🇬🇮🇷 SEATTLE'S "PRIDE MATCH" FOR 2026 WORLD CUP WILL FEATURE... EGYPT VS. IRAN



You cannot make this up.



Seattle organizers decided months ago that June 26 would be their LGBT "Pride Night" match during the 2026 World Cup.



Rainbow flags, art installations, community… pic.twitter.com/XcDf4q4sti — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 10, 2025