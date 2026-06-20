Безпрецедентно: Зеленски върна на Полша по пощата връчената му държавна награда (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че връща едно от най-високите полски държавни отличия - Ордена на Белия орел, който му бе връчен през 2023 г. Той го изпраща обратно на полския президент Карол Навроцки по пощата. При това Зеленски изрично посочва, че наградата е била присъдена не само лично на него, а на украинския народ и Въоръжените сили на Украйна. Съобщение за това се появи в официалния профил на Зеленски в Telegram.

Решението е провокирано от изявления от полска страна относно значението на най-високото държавно отличие на Полша, обяви Зеленски. Той не пропусна да подчертае, че това отличие е било връчвано на фигури като Бенито Мусолини или Екатерина Велика, но след като полските държавни мъже смятат, че е редно то да му бъде отнето, той сам го връща.

"Ден по-рано полският президент отбеляза, че Орденът на Белия орел не е обикновено отличие. Това е символ на най-високото доверие на Полско-литовската държава. Той означава специална връзка с полската държава и специалната благодарност на народа. Такъв символ изисква не само заслуги, но и уважение към ценностите, които формират основата на нашата общност. Следователно, щом се смята, че този специален символ може да остане при Екатерина Велика, при Бенито Мусолини и Герхард Шрьодер, тогава ние в Украйна няма да спорим с това", каза Зеленски.

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Той обаче отбеляза, че въпреки това отношението на Украйна към полския народ няма да се промени. Киев високо цени помощта, която Полша е оказала от началото на пълномащабната война, и очаква партньорството между двете страни да продължи.

"Украйна е благодарна на полския народ за подкрепата и сътрудничеството му, което играе значителна роля в борбата за нашата и вашата независимост от Русия.

Украйна никога не забравя солидарността и знае, че сътрудничеството между държавите и народите в нашия регион е една от осезаемите гаранции за сигурност както за украинците, така и за всяка съседна държава", заяви Зеленски.

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Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че генерал Кирило Буданов също е решил да върне своя орден, присъден му от Варшава - Златния офицерски кръст на Ордена за заслуги пред Полша. Още: "Варшава прави подаръци на Путин": Скандалът Украйна - Полша ескалира, включи се и Буданов