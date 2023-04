Килиан Мбапе се ядоса на акт на ПСЖ: Това не е Килиан Сен Жермен! (ВИДЕО)

"В нито един момент не бях информиран за това", написа Мбапе, след като е видял промоционалната кампания, в която главно действащо лице е именно той. "Това прилича на базово интервю по време на маркетинг ден за клуба. Не съм съгласен с публикуваното видео", добави Мбапе.

"Ето защо се боря за правата върху индивидуалния имидж. ПСЖ е голям клуб и голяма семейство, но това не е Килиан Сен Жермен", добави още нападателят.

🚨 Statement from Kylian Mbappé in disagree with PSG campaign for 23/24 season tickets where he was involved almost everywhere.



“I was never informed of that — I don’t agree with that video published”.



“PSG is a top club and family — but it’s NOT Kylian Saint-Germain”. pic.twitter.com/Sj70BXZMEz