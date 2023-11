Клоп критикува Кабаков след загубата на Ливърпул от Тулуза (ВИДЕО)

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп разкритикува българския съдия Георги Кабаков след загубата на неговия тим от Тулуза в груповата фаза на Лига Европа. Както е известно, родният арбитър отмени гол на „мърсисайдци“ дълбоко в добавеното време на срещата, който можеше да спаси английския тим от поражение.

В 97-ата минута на мача, при резултат 3:2 за домакините от Тулуза, Джарел Куанса прати топката в мрежата на французите. Георги Кабаков бе повикан от Драгомир Драганов да разгледа ситуацията с ВАР, след което родният арбитър отмени гола заради игра с ръка на Алексис Мак Алистър малко по-рано. С това си решение българският съдия си навлече гнева на Юрген Клоп.

„Видях видеото едва сега и за мен това не е игра с ръка. Топката отива в гърдите и след това не виждам контакт с ръката, честно казано. Може би съдиите са гледали различна картина от моята. Но не съдийството е основният ми проблем тази вечер, а фактът, че не играхме достатъчно добре“, заяви Клопо след края на срещата.

Онзи ден пък се заговори, че Ливърпул влиза в люта битка с Байерн, Манчестър Сити и Челси за 20-годишен талант.

"Who had the idea to do the press conference here?" 🤔



Jurgen Klopp was left furious after his post-match press conference was interrupted by Toulouse's celebrations 👇 pic.twitter.com/YGMOf5gzso