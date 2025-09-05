Контузхме ли го? Стана ясно защо Ламин Ямал игра само 78 минути срещу България

Националният селекционер на Испания Луис де ла Фуенте успокои опасенията относно евентуална контузия на гърба на Ламин Ямал, след като звездата на Барселона беше изваден от игра срещу България снощи. "Ла Фурия" откри кампанията си в София с лесна победа с 3:0, постигната с голове през първото полувреме. Сега за европейските шампиони предстои гостуване в Коня на Турция в неделя от 21:45 часа. Ранно попадение на Микел Оярсабал даде посока на срещата, а в средата на частта Марк Кукурея и Микел Мерино оформиха крайния резултат.

Испанците останаха разочаровани от гостуването си в София

Треньорът на Испания отбеляза, че играчите му са "разстроени" от неспособността си да увеличат преднината. Мерино удари гредата, а Ламин Ямал също пропусна чиста възможност да го направи. "Ужасно взискателни сме, най-вече играчите. Те бяха разстроени от второто полувреме. Трябва да се приеме всичко като цяло."

В неделя вечер "Ла Роха" се изправя срещу Турция, която спечели първия си мач срещу Грузия с 3:1 в Коня. "Ще бъде мач от малко по-високо ниво и по-взискателен за нас. Трябва постоянно да се подобряваме и това е, което търсим. Неделя ще бъде такава. Това е сложен и комплексен месец и определено ще трябва да предприемем стъпките, които обикновено предприемаме. Да бъдем самокритични е много важно", каза още 64-годишният специалист. Турция и Испания са с по една победа от първите си срещи и двубоят в неделя може да даде едноличен лидер на групата и фаворит за директно класиране.

Де ла Фуенте коментира състоянието на Ямал

Де ла Фуенте потвърди след мача, че всички негови играчи са завършили мача "здрави". Относно Ламин Ямал, който беше изваден през второто полувреме от игра заради оплакванията от проблеми с гърба, наставникът потвърди пред радио "Cadena SER", че той би трябвало да бъде на разположение за мача им с Турция. Въпреки че 18-годишният футболист "е усетил нещо", не се смята, че става въпрос за контузия. За да бъде всичко наред, Ямал ще пропусне тренировките днес, за да се завърне пълноценен в събота на официалното занимание на стадиона в Коня.

Още снощи сайтът football-espana.net постави въпроса пред селекционера Луис де ла Фуенте дали Оярсабал си е гарантирал титулярно място на върха на атаката, след като вкара гол във вратата на България и има ли предимство пред Алваро Мората, Феран Торес и Саму Омородион. "Изобщо не се притеснявам за това, защото имаме играчи, които могат да вкарват голове, и то много. На последното Европейско първенство счупихме рекорда на Испания за голове в последните етапи и го направихме с десет различни голмайстори от всички позиции. Освен това, вкарваме на всички отбори и не могат да ни обвиняват, че се разписваме само срещу по-скромни съперници", мотивира се специалистът. / БТА

