В Испания: Димитър Пенев имаше златно поколение през 1994 г., но сега българският футбол няма с какво да се похвали

05 септември 2025, 11:10 часа 555 прочитания 0 коментара
Победата на Испания срещу България не изненада никого на Иберийския полуостров. Европейският шампион започна кампанията си за световните квалификации за Мондиал 2026 с класически успех над националния ни отбор по футбол. Срещата, която се изигра пред погледа на 40 хиляди души по трибуните на Националния стадион "Васил Левски", завърши при резултат 0:3 в полза на далеч по-класните ни гости. И трите попадение паднаха през първото полувреме.

Медиите в Испания не пожалиха "лъвовете"

Медиите в Испания направиха анализ на представянето на "Ла Фурия", а отзвукът им от победата е едноличен - европейският шампион взе свеото без да се затруднява. "Това изглежда много добре" (AS), "Голеада за начало" (Marca), "Не се изпотихме!" (Mundo Deportivo), "Ла Роха" започна с разходка" (Super Deporte). Авторитетното издание "Marca" направи по-обширен анализ, подчертавайки разликата в нивото на двата отбора.

България - Испания

"Пенев имаше златно поколение, а сега..."

В материала се посочи още, че българският национален отбор е далеч от онзи състав, който шокира света през 1994 година на Мондиала в САЩ. Според изданието мачът е бил демонстрация на класата на настоящия европейски шампион, който не е позволил на съперника да повярва, че може да постигне нещо.

"Испания не си усложни живота и показа разликата в нивото. България е на светлинни години от онзи отбор, който през 1994 г. в САЩ шокира света. Разликата между днешна Испания и днешна България е огромна. Ако през 1994 година Димитър Пенев имаше златно поколение, което изненада всички на световното в САЩ, то сега българите нямат с какво да застрашат един от най-силните европейски отбори", написаха от "Marca".

