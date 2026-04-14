Кошмарен момент за Ливърпул - един от най-важните играчи получи ужасяваща контузия

Отборът на Ливърпул получи огромен удар, след като един от най-важните футболисти на тима Юго Екитике получи тежка контузия. Френският нападател започна като титуляр в реванша срещу Пари Сен Жермен от 1/4-финалите на Шампионска лига, но още преди да е изминал и половин час игра стъпи лошо и получи контузия, заради която бе изнесен на носилка.

След избита топка Екитике трябваше да действа бързо и да направи рязък спринт, но се подхлъзна и получи остра болка, която го повали на тревата. Изглеждаше, че травмата е в областта на ахилеса или долната част на прасеца на десния крак. Болката бе изписана на лицето му, като веднага стана ясно, че ще трябва да бъде заменен и изнесен на носилка от терена.

За състоянието на Екитике се притесниха не само неговите съотборници, но и противниците от ПСЖ. На мястото на Екитике влезе Мохамед Салах, който започна от пейката. Това наложи промяна и във формацията на Ливърпул, които заиграха в 4-2-3-1, след като преди това Арне Слот заложи на 4-4-2 с Екитике и Александър Исак на върха, и ромб в средата на терена.

Не е ясно колко сериозна е контузията на Екитике, но има реална заплаха той да отсъства дълго, като това може да го извади и от състава на Франция за Мондиал 2026.

