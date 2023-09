288 дни до ЕВРО 2024: Първата „Паненка“ в историята носи европейска титла (ВИДЕО)

Във футболната история почитателите на играта са ставали свидетели на емблематични моменти през годините, които остават завинаги във фолклора на феновете. Сред „Божията ръка“ на Диего Марадона, „рулетката“ на Зинедин Зидан и редицата фамозни голове като „Анкара Меси“, достойно място заема изпълнението на дузпа в стил „Паненка“. Първият реализиран гол от бялата точка по този гениален начин носи и титла от Европейско първенство.

Събитията ни отвеждат в далечната 1976 година на шампионата на Стария континент в тогавашна Югославия. По онова време само четири отбора се класират за финалната фаза на надпреварата. Фаворити като Англия, Италия, Испания и СССР отпадат още в квалификациите, а място на полуфиналите си завоюват домакинският състав, Нидерландия, Чехословакия и Федеративна Република Германия (ФРГ).

Бундестимът, който в този момент е настоящ европейски и световен шампион, наваксва изоставане от 0:2 срещу Югославия и праща мача в продължения. Изравнилият по-рано резултата Дитер Мюлер вкарва още 2 попадения за крайното 4:2. В другия сблъсък „лалетата“, начело със звездата си Йохан Кройф, допускат поражение с 1:3 от Чехословакия в напрегната среща с три червени картона, която също завършва без победител в редовното време.

Всички прогнози са направени на пух и прах още в 25-ата минута, когато Франц Бекенбауер, Сеп Майер и компания вече са с два гола пасив. Дитер Мюлер намалява, а в последната минута Хьолценбайн възстановява паритета. В продълженията нови попадения не падат. Време е за дузпи. Първите 7 изпълнители са безгрешни. При 4:3 за Югославия зад топката застава младата звезда Ули Хьонес, който стреля извън целта. Така Антонин Паненка получава шанс да пренапише историята.

Aтакуващият полузащитник на "Бохемианс" (Прага) се насочва към бялата точка. Той прави залъгващо движение с тяло, което праща стража Сеп Майер в левия ъгъл, а Паненка „копва“ лекичко топката точно в центъра на вратата, за да спечели единствената европейска титла за своята родина.

