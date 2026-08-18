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Ливърпул има сериозен проблем преди старта: Ван Дайк призна нещо притеснително

18 август 2026, 18:01 часа 320 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ливърпул има сериозен проблем преди старта: Ван Дайк призна нещо притеснително

20-кратният шампион на Англия Ливърпул влиза в новия сезон с огромни амбиции, но капитанът Върджил ван Дайк призна за проблем, който може да създаде главоболия на Андони Ираола още в началото на кампанията. Защитата на "червените" претърпя сериозни промени през лятото и ще има нужда от време, за да изгради необходимия синхрон.

Ливърпул е с нова защитна линия, която се нуждае от време

Ибрахима Конате напусна клуба и премина в Реал Мадрид, докато Анди Робъртсън също вече не е част от състава. Допълнително усложнение е контузията на Джо Гомес, а младият Джовани Леони продължава да се възстановява от тежка травма.

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Ван Дайк

Ливърпул реагира с привличането на Роналд Араухо под наем от Барселона и Жереми Жаке от Рен. Двамата вече записаха първите си минути в предсезонната подготовка при победата с 2:0 над Комо, като Жаке дори отбеляза гол. Представянето им даде повод за оптимизъм, но ван Дайк е наясно, че доброто представяне в един мач не означава автоматично изградена защита.

"Това е нещо, което се изгражда с времето", е посланието на капитана, който ще бъде ключовата фигура в центъра на новата отбрана. На 35 години ван Дайк остава най-опитният централен защитник в състава и от него ще се очаква да помогне на новите си партньори да се адаптират възможно най-бързо.

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Ливърпул започва сезона във Висшата лига на 23 август с гостуване на Нюкасъл. 

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Ливърпул Висша лига Върджил ван Дайк
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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