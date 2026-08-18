Сериозно разминаване проваля суперсблъсъка Фюри - Джошуа?

Дългоочакваният британски сблъсък в бокса между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа изглежда все по-близо до официално обявяване, но точно на финалната права се появи сериозна пречка. Докато Фюри вече загатва за "голяма новина", спорът около мястото на провеждане продължава да бави сделката, а от щаба на Джошуа дори заплашиха, че евентуално разминаване по тази точка може да провали мача.

Фюри и Джошуа не могат да се разберат за мястото на провеждане на битката

Фюри обяви, че официалното потвърждение на битката ще дойде "съвсем скоро", а Netflix допълнително засили очакванията, след като пусна промоционален трейлър за двубоя по време на WWE Raw. Все още обаче няма официално потвърдени дата и арена.

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Именно локацията се превърна в големия проблем. Най-вероятният вариант към момента е легендарната Madison Square Garden в Ню Йорк, докато Антъни Джошуа и неговият промоутър Еди Хърн настояват срещата да се проведе във Великобритания. Хърн дори предупреди, че ако бъде направено едностранно обявяване на Ню Йорк, съществува риск сделката да пропадне.

Причината за американския натиск е ясна – Netflix държи правата за мегасблъсъка и американският пазар предлага огромен потенциал за глобална аудитория. От екипа на Джошуа обаче смятат, че двубой от подобен мащаб трябва да се проведе на британска земя.

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