Само на 3 км от пресъхналия Дунав: Мечка с малкото си изненада жителите на село Драгаш войвода

За забелязана мечка с малкото си мече предупреди Турай Татарлъ, кмет на село Драгаш войвода, което се намира само на 3 км от пресъхналата река Дунав в община Никопол, област Плевен. Той призовава всички в селото да бъдат особено внимателни при движение в района и по възможност да избягват навлизането в гористите и отдалечени местности, в които са забелязани животните.

Съвети при среща с мечка и малкото ѝ

Кметът дава и основни съвети към хората в случай на среща на мечка с малкото й.

"Не се приближавайте и не правете опит да ги снимате или прогонвате. Не тичайте и не обръщайте гръб на животното. Запазете спокойствие и бавно се отдалечете назад, като оставите достатъчно пространство на мечката. Не се опитвайте да заставате между мечката и малкото ѝ. Не хвърляйте предмети и не провокирайте животното. Ако сте с куче, дръжте го на повод и не допускайте да се приближава до мечката", призовава кметът.

Той съветва още в случай, че мечката се приближи, хората да останат спокойни и да не правят резки движения.

"След като се отдалечите на безопасно място, сигнализирайте на компетентните органи за мястото и приблизителния час на наблюдението", пише още кметът на селото в социалната мрежа.

Той моли хората да не предприемат самостоятелни действия за залавяне или прогонване на мечката.

"При възможност информацията за наблюдението да бъде предадена на съответните компетентни институции, за да бъдат предприети необходимите мерки за безопасността на населението. Нека бъдем отговорни и да пазим както себе си, така и дивите животни", написа още кметът на селото. ОЩЕ: BG-ALERT предупреди жителите на Костинброд за мащабното задимяване