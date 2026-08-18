Цолов срещу времето: Следващите пет кръга могат да решат съдбата му във Формула 1

Младата звезда на България в моторните спортове Никола Цолов навлиза в най-важната част от сезона си във Формула 2. Българският пилот е начело в шампионата, но до края остават само пет кръга, а битката за титлата е далеч от решена. Именно представянето му в тези последни състезания може да се окаже решаващо и за следващата голяма крачка в кариерата му - Формула 1.

5 последни състезания за Никола Цолов във Формула 2

Цолов води генералното класиране със 167 точки – 20 повече от Габриеле Мини и 22 пред Рафаел Камара. Българинът вече има шест победи през сезона, което го превърна в един от най-сериозните кандидати за титлата още в дебютния му пълен сезон във Формула 2.

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Следващият кръг е на "Монца", а след него предстоят още състезания в Мадрид, Баку, Катар и Абу Даби, като пълната програма на Никола Цолов във Формула 2 за 2026 година може да видите в линка. Това означава пет последни възможности Цолов да затвърди позицията си и да покаже, че има необходимата постоянност, за да бъде шампион.

Залогът е още по-голям заради засилващите се спекулации за негово място във Формула 1 през 2027 г. Цолов предстои да тества болид на Racing Bulls, а отборът вече говори публично за него като за един от потенциалните си бъдещи пилоти. Самият Цолов обаче е категоричен, че не иска шумът около Формула 1 да го разсейва, като е изцяло фокусиран върху представянето си във Формула 2.

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