Кабинетът "Радев":

Само в 28% от бензиностанциите в Русия остана бензин

18 август 2026, 17:06 часа 808 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Само в 28% от бензиностанциите в Русия остана бензин

Бензин има само в 28% от бензиностанциите в цяла Русия, а Федералната антимонополна служба (ФАС) е образувала 41 дела срещу нефтени компании и частни фирми за горива от началото на годината, съобщава „Известия“. Данните на руското издание са от приложението GdeBENZ и са валидни към 16 август. Преди седмица този процент е бил 41%, отбелязва пропагандната медия. Това е резултатът от тежките удари на украинските дронове и ракети по нефтопреработвателните заводи в Руската федерация.

В редица области в Русия количеството бензин и дизел намалява

Според приложението количеството бензин и дизел, налично на бензиностанциите, е намаляло в областите Волгоград, Челябинск, Оренбург, Воронеж, Самара, Пенза, Саратов, Липецк, Ростов и в Татарстан.

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41 дела срещу петролни компании

От началото на 2026 г. до 17 август Федералната антимонополна служба (ФАС) пък е образувала 41 дела в регионите срещу петролни компании и независими участници на петролния пазар, добавя изданието, позовавайки се на пресслужбата на агенцията.

Снимка: Getty Images, илюстративна

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Вестникът отбелязва също, че са издадени 68 предупреждения на стопански субекти за нарушаване на антимонополното законодателство. Конкретно става дума за „Алтус“ ООД в Сахалинска област, „Газпромнефт-Регионални продажби“ ООД в Тюменска област, „Егида“ ООД в Тверска област, веригата бензиностанции „ХТК“ в Хакасия и неназован оператор на горива в окупираната част на Херсонска област на Украйна.

По-рано оперативната група на Краснодарския край съобщи, че 120 бензиностанции в региона са извън експлоатация и че „ситуацията се е влошила“.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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