Жозе Моуриньо: "Аз съм един от вас, всички трябва да работят за Реал Мадрид"

Жозе Моуриньо се завръща в Реал Мадрид, след като води "кралете" в периода 2010 г. - 2013 г. Той вече беше обявен официално от президента на клуба Флорентино Перес и даде интервю, в което показа колко много означава куба за него. Той сподели, че се чувства като един от феновете и изповядва философията, че всички трябва да работят за благото на "белите".

Жозе Моуриньо: "Аз съм един от вас"

Ето както каза Жозе Моуриньо: "Това е завръщане у дома. Емоционално е по-красиво от първия път, защото тогава усещането беше, че достигам световния връх, а сега е нещо много по-емоционално и лично. Аз съм един от вас, винаги съм бил такъв, и можете да си представите какво означава за мен да работя за Реал Мадрид. Това е максима, която всички трябва да следват: да работят за Реал Мадрид, което означава да работят за вас.

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"Да създадем култура на работа, отговорност и амбиция"

Думите не са достатъчни... защото това е като мисия. Не става въпрос да се тревожа за себе си или дали ще спечеля много или малко. Тук съм, за да помогна на всички да станат по-добри: играчи, щаб... Да създадем култура на работа, отговорност и амбиция, както и нещо, което познавам добре — отговорността и честта да работиш за Реал Мадрид. Много ми харесва тази концепция".

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