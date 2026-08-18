Кабинетът "Радев":

Желан от Барселона няма да играе за отбора си

18 август 2026, 16:19 часа 455 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Желан от Барселона няма да играе за отбора си

Атлетико Мадрид ще бъде без нападателя Хулиан Алварес за първия си мач от новия сезон в Ла Лига срещу Малага утре, на 19 август, заяви старши треньорът Диего Симеоне на фона на продължаващата трансферна сага с аржентинеца и Барселона. 26-годишният футболист, който струва на мадридчани 75 милиона евро, когато пристигна от Манчестър Сити през 2024 година, не крие желанието си да напусне отбора.

Хулиан Алварес иска да "осъществи мечтата си"

По време на Световното първенство през лятото Алварес разкри, че е говорил с шефовете на клуба за потенциален трансфер, за да "осъществи мечтата си". Главният изпълнителен директор на Атлетико Мигел Анхел Хил Марин обаче заяви, че клубът не би приел дори 200 милиона евро за основен основен състезател като него, когото иска да запази. "Мигел Анхел е собственик на клуба. Нищо не е по-категорично от позицията на собственика, това е пределно ясно. Това е както, когато съдията постанови решение "Отхвърлено", коментира Диего Симеоне.

Още: Разрив в отношенията между Карим Бензема и новия му клуб в Саудитска Арабия

Хулиан Алварес

"Надявам се, че през следващите четири дни той ще бъде по-близо"

"От спортна гледна точка, искаме да се грижим за човека, за футболиста, за да може той да продължи да поддържа репутацията си. Не го виждаме да играе в предстоящия мач. Надявам се, че през следващите четири дни той ще бъде по-близо до мястото, където искаме да бъде", добави аржентинският специалист. Хулиан Алварес отбеляза 49 гола в 106 мача за Атлетико Мадрид, а Диего Симеоне се надява, че нападателят ще може да вземе участие в домакинския мач срещу Виляреал в неделя, 23 август.

Още: Барселона окончателно взе португалец, който изпусна преди години

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Барселона Атлетико Мадрид Малага Летен трансферен прозорец Ла лига Хулиан Алварес
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес