Война на грандовете в Англия: Ман Юнайтед влиза в люта битка с Челси и Ман Сити за треньор от Висшата лига

Още откакто Майкъл Карик стана временен треньор на Манчестър Юнайтед сякаш беше ясно, че ръководството на “червените“ дяволи ще търсят друг вариант за постоянен мениджър от следващия сезон. Много варианти отпаднаха, но сега сякаш има изявен фаворит. След като обяви, че напуска Борнемут след края на настоящата кампания, Андони Ираола става още по-привлекателна опция. Проблемът за Манчестър Юнайтед ще бъде желанието и на други грандове да привлекат испанския специалист. Сред най-сериозните кандидати са Челси и Манчестър Сити.

Андони Ираола ще бъде най-големият съперник на Майкъл Карик

Според британското издание “Telegraph“ именно Андони Ираола е най-големият съперник на Майкъл Карик за поста треньор на Манчестър Юнайтед през следващия сезон. След като големи имена като Томас Тухел отпаднаха от листа с желания за нов треньор на “червените дяволи“, ръководството сякаш беше решило да гласува доверие на Карик. Но при сигурното наличие на Ираола през лятото, то се е върнало към първоначалния си план – да не дава постоянен договор на бившия халф на Манчестър Юнайтед.

Челси и Ман Сити също ще се пробват за подписа на Ираола

Най-голяма конкуренция за подписа на Андони Ираола на “Олд Трафорд“ ще срещнат от Челси. “Сините“ се разделиха с втори треньор от началото на сезона в лицето на Лиъм Росиниър и също си търсят нов треньор за следващата кампания. Манчестър Сити също може да влезе в битката за Ираола, тъй като бъдещето на Пеп Гуардиола в клуба не е на 100% сигурно.

